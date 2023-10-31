تقاليد امبراطورية: لماذا يُصعّد أردوغان بسبب غزة؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فالينتين لوغينوف، في "إزفيستيا"، حول انعكاس موقف أنقرة من حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين على العمليات الأخرى في الناتو.

وجاء في المقال: تتزايد الخلافات بين تركيا والغرب حول الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أظهرت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال التجمع الذي ضم 1.5 مليون شخص دعمًا لسكان غزة عن "الحرب بين الصليب والهلال"، أظهرت موقف أنقرة الجدي.

إن دعم تركيا لفلسطين يحمل معنى أعمق بكثير من التضامن المألوف في الدول الإسلامية مع السكان العرب في قطاع غزة: فقد كانت فلسطين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى. وبحسب المحللين السياسيين، فإن انتقادات أردوغان لسياسات السلطات الإسرائيلية جزء من سياسته العثمانية الجديدة، أي تعزيز المصالح التركية في المناطق التي كانت ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.

ومع ذلك، فإن أردوغان، على الأرجح، لا ينوي الدخول في مواجهة صعبة ومفتوحة مع الغرب، كما يقول الباحث البارز في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف.

وأضاف دولغوف: "لا أظن أن أردوغان سيُقْدم على تأزيم العلاقات مع الغرب بشكل جذري. ربما كانت الانتقادات قاسية جدًا. لكن تركيا لن تسمح بأي تفاقم في العلاقات، ناهيكم باتخاذ تدابير جذرية. هذه التصريحات جزء من سياسة تعزيز مصالح تركيا خارج البلاد، وكذلك الضغط على إسرائيل".

أما المستشرقة إيلينا سوبونينا، فقالت لـ"إزفيستيا": "لكن على الرغم من أن من غير المرجح أن تقوم تركيا بإجراء تغييرات كبيرة في علاقاتها الخارجية، إلا أن أردوغان يمكن أن يضر الغرب بسبب ما يحدث في فلسطين". وأضافت: "لا أستبعد أن يمس الأمر مجالات مثل شراكة تركيا داخل الناتو، بما في ذلك طلب السويد الانضمام إلى الحلف".

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