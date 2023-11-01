تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان تشوبروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول عبثية رهان كييف على أسلحة الغرب لتحقيق نصر على روسيا.

وجاء في المقال: لن تتمكن عمليات تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا من تغيير الوضع بشكل جذري في ساحة المعركة. وكما كان الحال من قبل، لم تساعد دبابات ليوبارد وأبرامز في الهجوم المضاد الأوكراني. هذا ما يكتبون عنه.

التوقف عن الإيمان بـ "الأسلحة المعجزة"

يجب على أوكرانيا أن تتوقف عن الإيمان بـ "الأسلحة المعجزة" التي يمكنها تغيير مجرى العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسبما كتبت صحيفة El País. الإسبانية. وفيها أن "ظهور دبابات ليوبارد الألمانية لم يكن حاسما، ولا مقاتلات إف-16 أو الصواريخ الأمريكية المزودة بذخائر عنقودية من طراز ATACMS".

وبحسب المنشور في الصحيفة، أكد الضباط الأوكرانيون أن الهجمات المباشرة الأوكرانية المستمرة منذ شهور توقفت بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها في حقول الألغام. في هذا الوقت، لم تكن القوات المسلحة الروسية قادرة على وقف تقدم القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل تمكنت أيضًا من التقدم في المناطق الرئيسية. لعبت القذائف دورًا حاسمًا في هذا.

وكتبت صحيفة الباييس أن أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الذخيرة. "وسيستمر هذا العجز لفترة طويلة. فسوف تستمر القيود لمدة عام على الأقل. وتؤكد وسائل الإعلام أن تحقق أوكرانيا نجاحات كبرى في العام 2024".

وفي الصدد، قال المقدم الاحتياطي، الباحث في العلوم التاريخية أوليغ إيفانيكوف، إن مخاوف صحيفة الباييس لا تخلو من المنطق السليم. فـ "مقاتلات إف-16 توابيت طائرة" سيتم تدميرها بالصواريخ الروسية المضادة للطائرات فور إقلاعها من المطارات".

تعد طائرة F-16 نموذجًا قديمًا لطائرات الناتو، التي لا تهم سوى أباطرة الأسلحة أصحاب المصلحة في بيع هذه الطائرات. "إنهم يبيعون معدات عسكرية غير صالحة للاستعمال بشكل واضح لأوكرانيا ويكسبون مليارات الدولارات من ذلك. فالمقاتلات لن تُمنح مجانًا. الهدف الرئيس هو الحصول على مكاسب شخصية".

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