لن أسمح بتكرار مأساة المحرقة!

عضو مجلس الوزراء الحربي يوآف غالانت يؤكد في تايمز أوف إسرائيل أن الحرب ستستمر لشهور وليس من المعروف مصير القطاع بعد انتهاء الحرب.

يؤكد غالانت أن المناورة البرية الموسعة في القطاع هي عبارة عن المرحلة الثانية من الحرب التي تتكون من أربعة مراحل والتي تهدف لإزالة حماس كقوة عسكرية وسياسية وإطلاق سراح 239 رهينة، احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر. وكانت المرحلة الأولى عبارة عن قصف جوي كثيف لثلاثة أسابيع.

أما المرحلة الثالثة فهي مواجهة البنية التحتية الراسخة لحماس بما في ذلك شبكة من مئات الكيلومترات من الأنفاق والمخابئ المترابطة. ثم يبدأ البحث عن قيادة جديدة للجيب المدمر في حين يقوم باستكمال استئصال جيوب المقاومة. وربما تستغرق هذه المرحلة عدة أشهر.

في المرحلة الأخيرة تنتقل إسرائيل للانفصال عن غزة؛ حيث ستتخلى إسرائيل عن مسؤوليتها عن الحياة في القطاع وستقوم بإنشاء واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل.

وقد نوّه غالانت لتوجيهات الولايات المتحدة التي نصحت إسرائيل بالاستفادة من تجاربها في قتال داعش في الموصل والغزو الكامل للفلوجة.

وختم غالانت بالقول: أنا ابن أحد الناجين من المحرقة، ولن أسمح بذلك مرة أخرى. وهذه الحرب سوف تحدد مصير إسرائيل لأكثر من نصف قرن. وستكون إسرائيل مع الخط الغربي في مواجهة الأصولية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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