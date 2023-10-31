كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عودة مقاتلي فاغنر إلى القتال على الجبهة ضد القوات الأوكرانية.

وجاء في المقال: سيعود جنود شركة فاغنر العسكرية الخاصة إلى منطقة القتال في أوكرانيا. ظهرت هذه الرسالة على القناة الرسمية لفرقة "أوركسترا فاغنر". وفي الوقت نفسه، أوضحوا أن "فاغنر" ستكون الآن وحدة رسمية تابعة للحرس الروسي، مع لفت النظر إلى أن الهيكل الكامل للمجموعة وإجراءات التشغيل وقياداتها ستبقى كما هي.

كما أفاد ممثلون رسميون لـ"الموسيقيين" بأن استدعاء المقاتلين من الاحتياط، وكذلك التعاقد مع مقاتلين جدد، بدأ وما زال مستمراً، وبأنه سيجري بناء قاعدة جديدة في منطقة خط المواجهة. لكن مهام قوات الاقتحام في بيلاروس وإفريقيا تظل كما هي.

بدأوا الحديث عن عودة الفاغنريين الذين تطلق عليهم تسمية الموسيقيين قبل بضعة أشهر. لكن لم تتوفر أي معلومات رسمية حول هذا الأمر وبقيت الأخبار كلها على مستوى الشائعات.

ومع ذلك، أشار خبراء عسكريون لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس" إلى أن "الموسيقيين"، بعد عودتهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، سيجري نشرهم في النقاط "الأكثر سخونة". وفي الوقت نفسه من المفترض أن ينفذوا المهام في جبهة أفدييفكا.

والآن يتحدث عدد من قنوات Telegram عن أن "الموسيقيين" يقتحمون أكبر منطقة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأن قوة الفاغنريين تستند إلى جنود الهجوم الأسطوريين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب