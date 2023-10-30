لماذا حشد أردوغان في اسطنبول قرابة مليون متظاهر؟

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر غاموف، في "كومسومولسكيا برافدا"، حول أسباب حشد أردوغان هذا العدد الكبير في اسطنبول وخطابه فيهم.

وجاء في المقال: مساء السبت 28 تشرين الأول/أكتوبر، ألقى الرئيس التركي أردوغان كلمة في تجمع حاشد في إسطنبول. للتعليق على ذلك، التقت "كومسومولسكايا برافدا" الباحث السياسي الشهير سيرغي ستانكيفيتش، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

قل لي من فضلك ما وراء هذا الأمر؟ فأنت ترى دائمًا بعض المعاني العميقة في الكلمات، وفي البيانات. في نهاية المطاف، تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وفي الواقع، يعارض أردوغان، الآن، على الأقل في تصريحاته، دول الحلف الأخرى التي تدعم إسرائيل؟

نعم، ولكن ليس لدى الناتو رأي موحد باسم الكتلة فيما يتعلق بالأحداث في غزة. أي أن أردوغان لا يذكر الناتو على هذا النحو، بل يخاطب زعماء الدول الغربية. من الواضح أنه على الأرجح يقصد أمريكا والقادة الأوروبيين.

ما أهمية هذا التجمع الكبير، وهذه التصريحات القاسية؟ هل يمكنهم التأثير بطريقة أو بأخرى في تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ وهل يمكنهم بطريقة أو بأخرى التخفيف عن الأطفال المحاصرين في قطاع غزة، المتروكين بلا وسائل للعيش؟

أظن أن من غير المرجح أن يكون لهذا الخطاب أي تأثير في صنع السلام.

ولكن إذا فكرت في المنطق السياسي... فالأهمية في هذا الفعل بالذات، المتمثل في تجميع "حشد عظيم لفلسطين"، إذا كانت هناك (لدى أردوغان) طموحات لزعامة العالم الإسلامي، على الأقل الجزء السني منه. وربما على نطاق أوسع. استعرض أردوغان في هذا التجمع أنه المدافع الأكثر حماسة ووضوحا عن مصالح المسلمين المضطهدين. وهذا يمكن أن يمنحه مكاسب إضافية في الأمة الإسلامية العالمية.

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