تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول شلل كامل يُنتظر أن يصيب الجيش الأوكراني قريبًا.

وجاء في المقال: حتى وقت قريب، كانت الإمدادات بمعدات حلف شمال الأطلسي "القوية" مصدر فخر لسلطات كييف. كان يفرحهم الوقوف أمام "ليوبارد" و"برادلي" وكانت لديهم آمال كبيرة فيها. لكن خلال الهجوم الصيفي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، انهارت أسطورة قدرة الفولاذ الغربي المطلقة. الآن، مع بداية فصل الأوحال في الخريف، تتحول المركبات المدرعة الغربية الثقيلة إلى عبء حقيقي.

ووفقًا للخبير العسكري أليكسي سوكونكين، فإن جميع المركبات المدرعة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تقريبًا غير مناسبة لهذه المنطقة ومثل هذه الظروف المناخية.

لماذا يحدث هذا؟ فالتكنولوجيا الغربية أيضًا لم يصممها أغبياء؟

في الآونة الأخيرة، كان الغرب يقاتل بالدرجة الأولى في الشرق الأوسط، لذلك قاموا بشحذ عتادهم لاستخدامه هناك، في مناخ صحراوي جاف. كان من المفترض استخدام المركبات ذات العجلات على أرض صلبة وجافة. وحتى لو اضطروا إلى التعامل مع الرمال، فإن هذا لا يشبه الحال في أوكرانيا.

على سبيل المثال، في العراق أثبتت هذه الآلات أنها ممتازة. أظهرت مركبات Strykers المدرعة ثُمانية العجلات، التي تشبه إلى حد ما ناقلات جندنا المدرعة، كفاءتها هناك. وعلى هذا الأساس صنعوا مجموعة كاملة من المركبات مسلحةً بأنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات الخاصة. تم تجهيز محركاتها بمرشحات كبيرة حتى تتمكن من الصمود أمام العواصف الرملية على سبيل المثال، حتى لا يسدها بسرعة الغبار في المناخ الجاف.

من حيث المبدأ، تم تصميم جميع المركبات الغربية للاستخدام في الشرق الأوسط، في مناخات جافة. الآن، هي تقاتل في أوكرانيا، على ترب طينية رخوة وفي مناخ رطب نسبيًا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب