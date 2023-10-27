ما مصير القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا؟

كتب سيرغي فالتشينكو، عن خروج أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانتقالها إلى الخندق الأمريكي.

وجاء في المقال: في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، في 25 أكتوبر، صرح (نيكول) باشينيان بأن القاعدة الروسية في أرمينيا غير ضرورية. وهذه ليست الخطوة غير الودية الأولى من جانب يريفان، التي أظهرت في الأشهر الأخيرة تغيراً واضحاً في أولويات سياستها الخارجية لمصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فالبيان بشأن القاعدة الروسية ينسجم مع مسار أرمينيا الجديد.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي، عضو هيئة رئاسة "ضباط روسيا"، العقيد الاحتياطي ليفون أرزانوف: "مهما يكن الأمر مؤسفًا، لكننا نرى أن الوجود الروسي، المستمر منذ مائتي عام في أرمينيا يشارف على الانتهاء. كانت أرمينيا حليفتنا في منطقة القوقاز. قاعدتنا العسكرية رقم 102 موجودة هناك منذ التسعينيات.

يبدو أن تفويض قواتنا بالبقاء هناك ساري المفعول حتى العام 2044؟

لن يقوم أحد بتمديد هذه الولاية. فلا يوجد شيء يمكن أن يوقف هذه العملية. ومن غير المرجح أن يعارض سكان أرمينيا مسار باشينيان.

بالإضافة إلى قوات حفظ السلام والقاعدة العسكرية 102، لدينا أيضًا وحدات حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي هناك، والتي تحرس بشكل مشترك الحدود بين تركيا وأرمينيا. ماذا ينتظرهم؟

من المنطقي تمامًا افتراض أنه سيتم سحبهم أيضًا. ورغم أنه لا يوجد حديث عن ذلك حتى الآن، إلا أنه على الأرجح سيتم ذلك بعد انسحاب القاعدة العسكرية رقم 102. ونتيجة لذلك، فقد بدأ ينشأ اصطفاف جورجي- أرميني مؤيد لأمريكا في جنوب القوقاز. أذربيجان في الواقع خاضعة للأتراك. بشكل عام، لم يعد لدينا أي أصدقاء تقريبًا في هذه المنطقة.

كيف ستتطور الأحداث في المستقبل القريب؟

أظن أن أرمينيا ستنسحب مبدئياً من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وسيتبع ذلك انسحاب قواتنا لحفظ السلام والقاعدة العسكرية رقم 102. ثم سيُسحب حرس الحدود. وبعد ذلك سيدخل الأمريكيون إلى هناك. أو ربما ستجري هذه الأمور كلها معا.

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