كتب أوليغ فولودين، في "برافدا رو"، حول موقف مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي في العالم من إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في المقال: إسرائيل، على الأقل، خسرت حرب المعلومات ضد حماس في فلسطين، إذا حكمنا من خلال التغيرات في لهجة الآراء حول هذا الصراع على الشبكات الاجتماعية.

يقول باحثون في مشروع ماي داي إن حماس هزمت إسرائيل في حرب معلومات. ويشرحون أطروحتهم، بالتالي: هناك تعاطف مع فلسطين أكثر بكثير من التعاطف مع إسرائيل. كما أن الناس في أغلبية الحالات (80%) لا يفصلون في موقفهم بين قطاع غزة وحماس (80%).

تم تحليل ما يقرب من مليون مشاركة وإعادة نشر وإعجابات وما إلى ذلك. من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

كيف توزع التعاطف؟

• يدعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس والعرب والأتراك فلسطين بشكل نشط ويشعرون بالفظاعة في سلوك إسرائيل ضد عدو أضعف؛

• أوكرانيا تؤيد إسرائيل بشكل مطلق وكامل؛

• تميل فرنسا إلى دعم إسرائيل (يرى الخبراء أن ذلك يرجع إلى هيمنة المهاجرين المسلمين من الدول الإفريقية)؛

• الولايات المتحدة في معظمها مؤيدة لإسرائيل، ولكن في الآونة الأخيرة كانت هناك زيادة في المشاعر المؤيدة للفلسطينيين؛

• بيلاروس غير مهتمة تقريباً بالمشكلة، وحيثما يوجد اهتمام، لا يوجد سوى دعم لفلسطين؛

• تقف اليابان بشكل شبه كامل إلى جانب إسرائيل؛

• تدعم الهند كلا الجانبين بنسبة 50-50 تقريباً؛

• في الصين، تم تحليل TikTok فقط (هناك أيضًا WeChat وBaidu وWeibo) مباشرة بعد هجوم حماس، ساد الدعم لإسرائيل، ولكن في وقت لاحق كانت هناك "موجة عكسية" من الدعم لفلسطين.

وفي الواقع، فإن إسرائيل تخسر بالفعل حرب المعلومات خارج البلاد، على الرغم من أنها مقتنعة بشكل شبه كامل بأنها على حق ولديها "حق الرد".

ويشير المحللون أيضًا إلى أن ذكر أوكرانيا، على الرغم من كل خطابات فلاديمير زيلينسكي والضغط الذي مارسه فريق جوزيف بايدن، انخفض 46 مرة، منذ هجوم 7 أكتوبر، وهذا ببساطة كارثي على كييف.

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