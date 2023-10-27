خطط أمريكية لزوال دولة إسرائيل قبل نهاية العام 2030

تحت هذا العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا ركز على اهتمام العالم على القتال الدائر بين إسرائيل وقطاع غزة.

وجاء في المقال:

صرح بذلك الخبير العسكري والمستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة وعضو لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة إيغور نيكولين لـ "برافدا رو"، وقال:

لدي شعور بأن وراء هذه القصة برمتها تدبير إسرائيلي. هذا تقريبا ما حدث في 11 سبتمبر. لأن مثل هذا الفشل لأجهزة المخابرات الإسرائيلية مستحيل من دون أمر من الأعلى.

يشاركك العديد من الخبراء رأيك: من الملائم جدًا حل القضية الفلسطينية بضربة واحدة. ومن أجل دعم تل أبيب في هجوم محتمل على إيران، وصلت السفن الحربية الأمريكية وأربعة آلاف من مشاة البحرية إلى إسرائيل، أليس كذلك؟

هذه سياسة الولايات المتحدة المعروفة. ولكن هنا لم تظهر الولايات المتحدة وحدها في المياه، بل ظهرت الصين أيضًا. لذا فإن الوضع ليس سهلاً. يمكن لإسرائيل أن تفوز بحرب خاطفة. وإذا استمرت الحرب لفترة طويلة، فإن وجود إسرائيل سيصبح موضع شك. لن تتمكن من النصر في حرب طويلة. كل الحروب التي انتصرت فيها كانت سريعة.

هذا على الأرجح هو السبب وراء محاولتهم جر الولايات المتحدة إلى هنا. ولكن لماذا يجب على الأمريكيين أن يبدؤوا حرباً جديدة في الشرق الأوسط؟

إنهم ينتهجون سياسات العولمة. ويريد أنصار العولمة تدمير جميع الدول القومية، بما في ذلك إسرائيل. ولهذا السبب يخلق أنصار العولمة الأزمات. ووفقاً لخططهم، بحلول العام 2030 تقريباً، لا ينبغي أن تكون إسرائيل على الخريطة. ويجب على جميع اليهود الانتقال إلى أراضي ما يعرف الآن بأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

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