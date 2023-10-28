تحت العنوان أعلاه، كتب بوغدان لفوفسكي، في "إزفيستيا"، حول نقص كبير في الذخيرة بدأت أوكرانيا تعاني منه.

وجاء في المقال: للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير في أوكرانيا. فقد بدأت الولايات المتحدة عمليًا في نقل الأسلحة والذخائر النادرة إلى إسرائيل، وتقوم بتخصيص مبالغ إضافية من المساعدات المالية لتل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، بدأت وسائل الإعلام الغربية تكتب بشكل أقل عما يحدث في أوكرانيا.

تحاول السلطات الأوكرانية حل هذه المشاكل الطارئة. فمن ناحية، تسعى كييف إلى حشر نفسها في أجندة المعلومات الغربية، من خلال قنوات إخبارية إضافية. وهكذا، كان فلاديمير زيلينسكي سيزور إسرائيل "كبادرة تضامن". لكن تل أبيب رأت أن هذه المبادرة في غير وقتها ولم توافق على الزيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الحديث في كييف أكثر تواتراً عن أن الوقت قد حان لتنظيم إنتاج محلي من الأسلحة، وليس فقط طلبها من الغرب. لذلك قال رئيس وزراء البلاد دينيس شميغال إن كييف تحاول الآن إطلاق إنتاج مشترك مع شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن مواعيد محددة. ومن المعروف أن الشركات الغربية تشعر بالقلق من هذه المبادرة، ففي أوكرانيا، ستصبح مصانعها على الفور أهدافًا للقوات الجوية الروسية. وتفتقر كييف نفسها إلى المكونات الأساسية والمواد الخام ــ وخاصة البارود ــ اللازمة لزيادة إنتاجها.

وفي الصدد، قال خبير الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية دينيس دينيسوف:

بطبيعة الحال، الصراع في الشرق الأوسط يجذب الاهتمام والموارد. لكن أوكرانيا تظل الأداة الأكثر أهمية لاحتواء روسيا ومواجهتها. سيكون من السذاجة أن نتوقع تغيّر أولويات الغرب بسبب الوضع في إسرائيل. نعم، قد يكون هناك قدر أقل من المال والأسلحة. لكن سيتم دعم الجيش الأوكراني على مستوى يمكّنه من مواصلة القيام بعملياته العسكرية. ربما لن يكون هناك حديث عن هجمات مضادة جديدة؛ فالقوات المسلحة الأوكرانية في معظم قطاعات الجبهة ستتخذ موقفًا دفاعيًا، ولكن سيتم الحفاظ على قدرتها القتالية.

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