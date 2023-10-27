اقتصاد بايدن يغرق في العبث والديون

بدأت الأسواق المالية تستيقظ على حقيقة مفادها أن وزارة الخزانة لن تتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها. وهذا اليوم آت لا محال. إي جي أنتوني يرى الوضع الاقتصادي مرعبا في فوكس نيوز.

مع كل الفوضى والخسائر الفادحة في الأرواح في جميع أنحاء العالم، لم يلاحظ سوى القليل من الناس أن وزارة الخزانة ألقت قنبلة مالية: بلغ العجز في السنة المالية 1.7 تريليون دولار، بزيادة 23% في عام واحد. واستخدمت وزارة الخزانة 879 مليار دولار فقط لخدمة الدين الفيدرالي. ولكن الاقتصاد الكلي يشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد.

إن السبب وراء هذا ا لعجز الهائل هو الإنفاق الحكومي الفيدرالي الذي قلب الموازين إلى 6 تريليون دولار في العام الماضي. بينما بلغت الإيرادات الحكومية 4.4 تريليون دولار، وهي أقل بكثير من التوقعات السابقة. والأسوأ أن مدفوعات الفائدة تجاوزت كل الإنفاق العسكري بمقدار 103 مليار دولار.

إن العجز الذي بلغ 2 تريليون دولار في العام الماضي لم يتم تخفيضه، بمبلغ 300 مليار دولار، إلا من خلال القروض الطلابية لبايدن من قبل المحكمة العليا. لقد قامت وزارة الخزانة بإعادة تخصيص تلك الأموال لإنفاقها في السنة المالية 2024 لأن إدارة بايدن مصممة على تحقيق خطة السداد غير الدستورية لإنقاذ قروض الطلاب.

واليوم أكثر من ثلثي الأمريكيين لا يوافقون على الاقتصاد. فمنذ أن تولى بايدن منصبه خسرت الأسرة الأمريكية النموذجية 7300 دولار سنويا. وتضاعفت أقساط الرهن العقاري الشهرية على منزل متوسط السعر. وسترتفع تكلفة تدفئة منزلك هذا الشتاء بنسبة 25%. ويغرق الأمريكيون في اكثر من تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان.

وفي الوقت الذي تتدهور فيه ميزانية الأسرة تعبث وزارة الخزانة بينما تحترق الموارد المالية للبلاد من حولها. والوقت بدأ ينفذ منا.

المصدر: فوكس نيوز

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