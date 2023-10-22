تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول مماطلة برلين في تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أملا بأن تحسم روسيا المعركة قريبًا.

وجاء في المقال: أجّلت ألمانيا حتى العام الجديد مسألة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأفضل ما لديها من الصواريخ المجنحة بعيدة المدى من طراز توروس جو-أرض.

وفي الصدد، قال رئيس مجلس إدارة منظمة ضباط روسيا، المقدم الاحتياطي رومان شكورلاتوف: "الألمان عمليون في نهجهم تجاه توريد الأسلحة بعيدة المدى. حددوا العام الجديد، وأنهم لن يفعلوا أي شيء قبله.. لأنهم يأملون بأن يستسلم نظام زيلينسكي لهجوم القوات الروسية. وبعد العام الجديد، لن يحتاج أحد إلى هذه الإمدادات. وإذا لم يحدث هذا فإن المعاناة سوف تستمر؛ ولا أحد يمنع الألمان من تأجيل المواعيد النهائية إلى الربيع وما بعده.

وبحسب شكورلاتوف مخاوف الألمان ناجمة عن أن صواريخ توروس تتميز بمدى تدمير أعلى بكثير. "وهناك خطر من أن تقوم أوكرانيا باستخدامها على الفور ضد المناطق الجديدة والقديمة في روسيا. فنظام كييف، كما نرى، لا يتوقف عند المبادئ الأخلاقية أو جرائم الحرب. ولذلك، فإنهم لا يريدون توريد الأسلحة التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للبنية التحتية المدنية. الألمان، لا يريدون المشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام كييف، على الرغم من أنهم يحتلون المركز الثاني في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة".

وأوضح شكورلاتوف سببًا آخر لرفض الإمداد، فقال: "يتطلب توروس صيانة جدية، ولا يمكن القيام بذلك من دون مشاركة قوات الجيش الألماني. لكن ألمانيا، بالتأكيد، لا تريد المشاركة المباشرة لجيشها في الصراع. إن تأجيل موعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس دليل واضح على أن الألمان لا يريدون نقلها من حيث المبدأ".

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