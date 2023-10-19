هوليوود تنقلب على إسرائيل!

يستغرب الكاتب دان غينور في فوكس نيوز تعالي أصوات ممثلي هوليوود ضد رد فعل إسرائيل على هجوم حماس.

انتقدت مقدمة برنامج "ذا فيو"، صني هوستن، رد فعل إسرائيل بالهجوم ضد 2.2 مليون شخص، نصفهم من الأطفال. وأعلنت أن على إسرائيل أن تتحلى بضبط النفس في بث آخر.

ومن الأسماء الكبيرة لنحو 2000 شخص، أطلقوا على أنفسهم اسم "فنانون من أجل فلسطين"، تيلدا سوينتون وتشارلز دانس و ستيف كوجان وميريام مارجوليس. وصرّح جميعهم: حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب بل تساعدها وتحرض عليها. كما انتقدت المجموعة وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على أنهم "حيوانات بشرية.

أما عارضة الأزياء نصف الفلسطينية، جيجي حديد، فقد تعرضت للتوبيخ من قبل إسرائيل بسبب منشور لها على إنستغرام تعرب فيه عن "تعاطفها العميق مع النضال الفلسطيني". وقالت حديد: إن إدانة الحكومة الإسرائيلية لا تعني معاداة السامية، كما أن دعم الفلسطينيين ليس دعما لحماس.

وبدأ عرض جون أوليفر Last Week Tonight with John Oliver بإلقاء اللوم على الجانبين لينتهي المطاف بإلقاء اللوم على إسرائيل والحديث عن العقاب الجماعي للفلسطينيين ووصف ما تفعله بجريمة حرب.

ويختم الكاتب بالقول إن إسرائيل تتعرض لأسوأ وأخطر مذبحة منذ المحرقة. وحتى قبل أن تشن الهجوم البري فإن السرد الهوليوودي هو أن إسرائيل على خطأ بغض النظر عما تفعله.

المصدر: فوكس نيوز

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