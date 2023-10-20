انهيار دبلوماسي.. النتيجة الأولى لمأساة المستشفى في غزة

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون نيكيتين، في "فزغلياد"، حول النتيجة الأولى للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى المعمداني بغزة.

وجاء في المقال: ذكرت وسائل الإعلام العربية أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مستشفى المعمداني في قطاع غزة؛ واتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صاروخ أصاب المستشفى. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد قُتل ما لا يقل عن 500 شخص في الهجوم على المستشفى.

وقد علّق رئيس تحرير مجلة "روسيا في الشؤون العالمية" فيودور لوكيانوف، عبر قناته على "تليغرام" عن الخبر الذي نقلته RT عن العربية وأسوشيتد برس، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امتنع عن المشاركة في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبهذه المناسبة، أعرب لوكيانوف عن رأي مفاده أن الانهيار الدبلوماسي هو النتيجة الأولى لمأساة المستشفى في غزة، وأن هذه على الأرجح مجرد بداية.

بالإضافة إلى ذلك، لفت لوكيانوف الانتباه إلى ادعاء الجيش الإسرائيلي أن سبب الانفجار في المستشفى هو إطلاق صاروخي فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي. وبهذه المناسبة، أشار رئيس تحرير مجلة "روسيا في الشؤون العالمية" إلى "أن تجربة الصراعات الحديثة برمتها تظهر أن من المستحيل إثبات أي شيء لأي أحد، فالحقيقة متحزبة بعمق". وفي الوقت نفسه، أكد أن "الشيء الرئيس الآن بالنسبة لإسرائيل هو عدم فقدان دعم الغرب، وبالتالي فإن الحملة الإعلامية تستهدف ذلك".

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