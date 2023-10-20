تحت العنوان أعلاه، كتب رومان كريتسول وأليكسي رامّ، في "إزفيستيا"، حول تجنيد المرتزقة وإعدادهم للقتال ضد روسيا.

وجاء في المقال: يواجه الجيش الروسي في أوكرانيا نحو ألفي مرتزق أجنبي، يتركز معظمهم في اتجاه زابوروجيه. جاء ذلك في مذكرة تحليلية أعدتها وزارة الدفاع الروسية.

منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، جاء مسلحون من 88 دولة إلى أوكرانيا. وقد جاء معظم "جنود الحظ" من بولندا، وتجاوز عددهم 2700 مقاتل؛ وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بأكثر من ألف مقاتل؛ ووصل 900 مقاتل من كل من جورجيا وكندا؛ و700 من كل من بيلاروس وبريطانيا ورومانيا.

ووفقا لمؤلفي التقرير، تشارك الشركات العسكرية الخاصة بنشاط في تجنيد المتطوعين. من بينها Academy، وCubic، وDarkhorse Benefities، وDean Corporation، وForward Observation Group، وHyperion Services، وSons of Liberty International، بالإضافة إلى الشركات البولندية - ASBS Othago وأكاديمية الأمن الأوروبية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري أندريه فرولوف: "هذا يجعل الدولة الأمريكية رسميًا غير مسؤولة عن الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع البنتاغون تجنيد مواطنين أجانب. ليس لديهم فيلق أجنبي، لكن هناك حاجة إليه. وتعد الشركات العسكرية الخاصة خيارًا مثاليًا لتجنيد غير الأمريكيين".

وتقول الوثيقة إن المنظمات اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة من ألمانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال تقوم أيضًا بتجنيد مقاتلين.

وبحسب فرولوف، لا مجال للحديث عن زيادة أعدادهم، فـ "على ما يبدو، أولئك الذين أرادوا المغادرة، غادروا منذ عام ونصف. وهناك من قُتل ومن جُرح. ويبدو لي أن الأرقام الآن مستقرة إلى حد ما، وربما تتجه نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة. كان وصول المرتزقة هائلاً، عندما بدا الأمر بالنسبة لهم كأنه نزهة سهلة، وكانت هناك إعلانات. ولكن بعدما أصبح من المستحيل إخفاء حجم الخسائر، سيفكر كثيرون مرتين فيما إذا كان الأمر يستحق التوجه إلى أوكرانيا".

وبحسب مؤلفي المذكرة التحليلية، منذ فبراير 2022، قُتل أكثر من 5 آلاف مرتزق في أوكرانيا، وغادر عدد مشابه البلاد.

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