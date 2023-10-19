ترامب يفاجىء معجبيه ومنتقديه بتصريحاته عن "طوفان الأقصى"

فاجأ ترامب معجبيه ومنتقديه بتصريحات تتعلق بهجوم حماس الأخير على إسرائيل. جيم جيراغتي يسرد ما قاله ترامب في واشنطن بوست.

أشاد المرشح الجمهوري الأمريكي، الأكثر ترجيحا لمنصب الرئاسة، دونالد ترامب، بذكاء مقاتلي حماس. بقوله: "إنهم أذكياء للغاية". وأدلى ترامب بتصريح بعد مرور أربعة أيام على هجوم حماس الأخير، حين كان في منتجعه مارالاغو أمام معجبيه "Club 47"، وكان الجزء المتعلق بهجوم حماس كالتالي:

الإسرائيليون يتحدثون الآن عن أخطاء استخباراتية في الأسبوع الماضي. عليهم أن يصححوا أخطاءهم لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا؛ إنهم يقاتلون إيران. وعندما يتحدثون بشكل خاطئ فإن خصومهم سيكتشفونهم.

ويقارن الكاتب بين موقف ترامب من إسرائيل وموقف رون دي سانتيس، المرشح الذي قد يكون بديلا لترامب عن الحزب الجمهوري. ففي حين هاجم ترامب إسرائيل، تشارك دي سانتيس مع شركة متخصصة غير ربحية لإعادة 270 أمريكيا من تل أبيب إلى تامبا.

ويختم الكاتب بانتقاد لاذع لترامب بسبب عدم تعاطفه مع إسرائيل في أحلك أيامها، في ظل احتمال مواجهتها لصراع قد يكون أكثر اتساعا مما نتخيل.

المصدر: واشنطن بوست

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