تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول فرص زيلينسكي في ابتزاز بايدن والبقاء على قيد الحياة.

وجاء في المقال: قال الخبير السابق في البنتاغون، ديفيد باين، إن فلاديمير زيلينسكي يبتز الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما يبدو. وفي الوقت نفسه، فإن هدف رئيس أوكرانيا هو إجبار بايدن على مواصلة توفير مزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

ويرى الباحث البارز في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيرغي فيدوروف، أن هذا تصريح جريء للغاية من قبل خبير سابق في البنتاغون. ففي الواقع، لا يملك زيلينسكي أي أدوات ضغط على الرئيس الأمريكي: فهو مرتهن للأمريكيين في جميع النواحي. وقال:

ويمكن الافتراض أن زيلينسكي يعرف أسرارا فضائحية عن بايدن وابنه. وفي هذه الحالة، يمكن أن يهدد بالكشف عنها، وبالتالي انهيار شعبية بايدن عشية الحملة الانتخابية، وتقديم أدلة لاتهام بايدن بالفساد وخيانة الأمانة وما إلى ذلك. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتمكن زيلينسكي من فعل ذلك، لأنه إن فعل يحكم على نفسه بالإعدام. فبعد ذلك ستكون أيامه معدودة. لن يتمكن من الضغط على بايدن بهذه الطريقة والبقاء على قيد الحياة.

إذا كان زيلينسكي معتوها، فما الذي تفكر فيه إدارة بايدن؟

يمكن وصف زيلينسكي بالمعتوه والمهرج، لكن هذا لن يجعل الأمر أسهل على أحد. لقد دفع الغرب نفسه إلى طريق مسدود من خلال مراهنته بكل شيء على هذه الشخصية.

النخب في الولايات المتحدة وأوروبا لا تفكر في المستقبل. لقد أحرقوا جسور العلاقات مع روسيا وقطعوا طرق التسوية والحوار. إذن، ما هي الخطوة التالية؟ رغم أن بايدن ومساعديه يصرون على أن هدفهم هو منع الصدام المباشر مع روسيا، إلا أن هذا هو ما يقودون الوضع نحوه في نهاية المطاف. ابتزاز زيلينسكي في هذه اللعبة الخطيرة لا يؤثر في شيء.

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