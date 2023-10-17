ما مصير أوكرانيا بعد هجوم حماس؟

إذا كنا كغربيين مبدعين في تصميم التنازلات عن أراضي أوكرانيا فإن روسيا لا تظهر هذا الميل ومصممة على الفوز. راسل بيرمان في ناشيونال إنترست يدعو واشنطن والغرب لتعلّم الدرس.

تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم في صراع عالمي. وجزء من هذا الصراع هو حرب أوكرانيا التي لن تنتهي إلا إذا قررت الولايات المتحدة الفوز بها. فهل من سبيل لذلك؟

يتحدث بيرمان عن محادثة بينه وبين دبلوماسي روسي سابق عبر تطبيق Zoom، حيث دار حوار بينهما حول الشرق الأوسط عموما، لكن سرعان ما تحوّل إلى الحرب على أوكرانيا. ويقول الكاتب: لقد توقعت أن يحمل هذا الدبلوماسي آراء ليبرالية في الشؤون الدولية، لكن توقعاتي كانت في غير محلها.

وكي لا أبدأ الحديث بشكل عدواني طرحت سؤالا عن رأي الدبلوماسي الروسي في معاهدة النمسا عام 1955 التي أنهت احتلال النمسا بعد الحرب العالمية الثانية وضمنت استقلالها. وكان السؤال: هل يمكن تطبيق الأمر على أوكرانيا؟ ففاجأني بجوابه: لا على الإطلاق!

إن جواب الدبلوماسي يدل على عدم التماثل بين طريقة تفكيرنا كغربيين وطريقة تفكير خصومنا. فبينما نتجنب الحديث عن احتمالات نصر الخصم يصمّم الخصم على الفوز. وإذا تحقق هذا النصر فإن النتيجة لن تكون كارثية على كييف فقط بل علينا جميعا.

منذ وقت ليس ببعيد كان يمكن لنا أن نتصور نهاية معقولة للقتال في أوكرانيا مع العودة إلى حدود 24 فبراير 2022، وتجميد الصراع بدلا من معاهدة السلام. وسيكون هذا أقل بكثير من إمكانية استعادة الأراضي الأوكرانية، بشرط تسريع الدعم الغربي في تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

أما الآن وبعد هجوم حماس الأخير اختلفت جميع المعادلات، وتواجه الولايات المتحدة الآن محورا متعاونا يضم روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية. وكل أطراف المحور مجتمعون على إضعاف الوجود الأمريكي في كل مكان.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب