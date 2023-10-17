الباحث السياسي بشيروف يرى في مباحثات بوتين وشي رسالة للعالم أجمع

تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول النموذج الذي تعرضه موسكو وبكين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في المقال: سيحضر الرئيس فلاديمير بوتين في بكين، منتدى "حزام واحد، طريق واحد" بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق المشروع وسيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقد سألت "موسكوفسكي كومسوموليتس" محللين سياسيين عن المواضيع التي قد يتناولها زعيما روسيا والصين.

فرجح الباحث السياسي مرات بشيروف أن يبدأ بوتين وشي بمناقشة تكامل العمليات الاقتصادية، وأن تكون الطاقة في المقدمة. وهذا ما تدل عليه تركيبة الوفد الروسي الذي يضم رئيسي شركتي روسنفط وغازبروم، إيغور سيتشين وأليكسي ميلر.

موضوع آخر مهم للمباحثات يمكن أن يكون إنشاء ممرات النقل. بتعبير أدق، شبكة واسعة النطاق قادرة على تغطية احتياجات الشركات، في أي صناعة وبأي حجم مطلوب.

وسيكون الموضوع الأكثر إلحاحا في المفاوضات هو الأزمة في الشرق الأوسط.

وفي الصدد، قال بشيروف: "هناك مشكلة حدود فلسطين وإسرائيل. منذ العام 1948، عندما تم إنشاء الدولتين بقرار من الأمم المتحدة، استولت إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي دون الاستماع إلى أي أحد. وكانت هذه أراضي فلسطين. وبهذا المعنى، تتخذ كل من روسيا والصين موقفا مشتركا: يجب الانسحاب من هذه الأراضي.

لقد اختار فلاديمير بوتين وشي جين بينغ طريقة أكثر دقة لإظهار رأيهما للعالم في الصراع بين إسرائيل وفلسطين. لقد أظهرا، بمثالهما، أن من الممكن تمامًا حل النزاعات الإقليمية دون حروب وصراعات. وقد ذكر الزعيم الروسي نفسه ذلك في مقابلة مع الصحفيين الصينيين. قال فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بحل قضايا ترسيم الحدود التي لم يتم حلها منذ أربعين عاما"، مؤكدا أن حل قضية الحدود يعتمد على حسن النية".

وقال بشيروف: "عندما تقول دولتان كبيرتان إنهما قامتا بحل قضية الأراضي، فهذه إشارة سياسية للعالم أجمع. فلاديمير بوتين قال ذلك عمدا الآن، على خلفية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

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