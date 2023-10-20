تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول التصعيد الإسرائيلي والأمريكي في سوريا.

وجاء في المقال: على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تلاحظ عمليات للجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة. ففي الأسبوع الماضي، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على مطارين سوريين في دمشق وحلب.

حول ذلك التقت "موسكوفسكي كومسوموليتس" نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس البروفيسور أندريه باكلانوف، فقال:

هناك خطر كبير من أن يتسع النطاق الإقليمي للاشتباكات، بما في ذلك التأثير في أراضي البلدان المجاورة. وهي أولاً لبنان وسوريا. يعتمد الكثير على كيفية تطور الوضع العملياتي في الاتجاه الرئيس: توسّع مساحة العمليات الجديدة وانتشارها من شمالي غزة. ستجري العملية في البداية هناك.

في 15 أكتوبر، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاك الأجواء السورية بطائراته. ما الهدف من هذه التصرفات؟

إظهار أن الإدارة السورية والأسد لا يسيطران على المنطقة، وإظهار أن المنطقة كلها ساحة حرب. وهذا تفسير تعسفي وبعيد، لما حدث خلال فترة القتال ضد التنظيمات الإرهابية. الحديث يدور عن تمديد غير قانوني تماما لتلك الصلاحيات.

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