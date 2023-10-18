تحت العنوان أعلاه، كتب الباحث السياسي ألكسندر فيدروسوف، في "إزفيستيا"، حول الدور الذي تلعبه سياسة روسيا الخارجية في نزع فتيل التوتر في العلاقات الدولية.

وجاء في المقال: تم إلغاء مقولة "نهاية التاريخ"، والتخلص من التحالفات الدولية أحادية القطب عمليا. لقد بدأت عملية إعادة إقلاع العالم، وهي ستستمر لعقود. يبدو أن الولايات المتحدة بصدد سوق العالم إلى كارثة بدلاً من الاعتراف بهزيمتها الأيديولوجية والجيوسياسية.

وفي ظل هذه الظروف، تصبح قدرة مراكز القوى البديلةــ وبالدرجة الأولى روسيا والصينـ على الصمود، ذات أهمية بالغة. ومن دون مبالغة، يعتمد مصير العالم على ما إذا كانت موسكو وبكين قادرتين على منع تصعيد عالمي للتوتر وتقليل الأضرار الناجمة عن تفجره في مناطق محددة.

من الواضح أن مشكلة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي اندلع بقوة متجددة وقسوة شبه بدائية، تشكل اختبارا جديا لروسيا. وفي الوقت الراهن، أصبحت المبادئ التي عبرت عنها موسكو لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة الأساسية نقطة انطلاق لمناقشة سبل منع نشوب حرب كبرى في الشرق الأوسط. كما تتطابق لهجة تصريحات زعيمي الهند والصين مع الرؤية الروسية للوضع. والسؤال المهم هنا هو ما إذا كانت روسيا على استعداد لصوغ وتنفيذ خطوات عملية في إطار مجموعة بريكس+ لتهدئة الصراع طويل الأمد الذي لم يُحل منذ عقود عديدة. المهمة، بعبارة ملطفة، ليست بسيطة.

ومهما يكن الأمر، يمكن القول عمليًا إن نهاية هذا العقد، ستشهد استبدال قوات حفظ سلام من مجموعة بريكس+، بـ "الخوذ الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة، والتي أصبحت أقل فاعلية على نحو متزايد. لسوء الحظ، سيكون هناك العديد من الصراعات على هذا الكوكب. ولكن، حتى لو لم يكن من الممكن منع الاشتباكات المسلحة، فلا بد من تخفيف عواقبها.

نحن لسنا بلا عيوب. وعلاقاتنا مع بعض الجيران، بعبارة ملطفة، تجعلنا نتمنى الأفضل. ولكن في عموم الأحوال، مهمة روسيا في العالم بالدرجة الأولى، مهما بدت الكلمة طنانة، حفظ السلام. وسوف يتزايد بسرعة الدور الإنساني لبلدنا في عالم تسوده الفوضى.

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