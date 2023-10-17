تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر فلاديميروف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول إعلان الجيش الإسرائيلي الاستعداد لمهاجمة غزة من البر والبحر والجو، وعدم الثقة بالنتيجة.

وجاء في المقال: أفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي أن الجيش "أكمل تقريبًا الاستعدادات اللوجستية والهندسية لتوسيع العملية في قطاع غزة". وبهذه الطريقة، يُظهر الجيش الإسرائيلي استعداده لغزو بري للقطاع بالإضافة إلى الغارات الجوية المتواصلة.

وقد شكك الخبير العسكري، عضو نادي إزبورسك، فلاديسلاف شوريغين، في حديثه لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، في نجاح عملية الجيش الإسرائيلي البرية في غزة، فقال:

"حجم الضحايا، وكم من الوقت سوف تستغرق، ومن أين يمكن الحصول على الذخيرة؟ إمدادات الذخيرة المعروفة لإسرائيل تكفي لمدة شهرين من الحرب. ولكن الآن من غير المرجح أن تنتهي هذه العملية في شهرين فقط، بل يرجح أن تستغرق وقتا أطول بكثير. أي أن هناك الكثير من المشاكل اللوجستية، ناهيكم بالخسائر. واسمحوا لي أن أذكركم بأن حرب إسرائيل البرية الأخيرة كانت في العام 2006، وحينا وعدت، تحت الشعارات نفسها تماماً، بتطهير لبنان من المسلحين، ولكنها بالكاد تمكنت من تحقيق التعادل، وحتى ذلك لم يكن ذلك إلا بفضل تدخل الوسطاء الدوليين.

وعلى هواء "كومسومولسكايا برافدا، أيضًأ، لم يستبعد الباحث السياسي مالك دوداكوف أن تجري إسرائيل مفاوضات، في محاولة لتجنب فشل غزوها لغزة، فقال: "ربما تكون المفاوضات التي تجري خلف الكواليس جارية بالفعل بين إسرائيل والدول التي ترعى حماس. وحين يصلون إلى تنازلات متبادلة، فإن كل هذا سينتهي. وأظن أنه سيتم تجنب تصعيد الصراع. شيء آخر هو أن هذا قد يستمر، بالطبع، إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وتلك الدول التي تبحث الآن عن مكاسب في الوضع الحالي".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب