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صحافة عالمية

حماس تنتظرهجوم إسرائيل بفارغ الصبر!

أخبار الصحافة

حماس تنتظرهجوم إسرائيل بفارغ الصبر!
RT
حماس تنتظرهجوم إسرائيل بفارغ الصبر!
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يرى الكاتب دانييل سوبلمان في ناشيونال إنترست أن حماس تتطلع لحرب إقليمية لأنها تراها من مصلحتها وتنتظرها بفارغ الصبر.

شكّل محور المقاومة، الذي يتكون من إيران وحزب الله اللبناني وقطاع غزة وسوريا والحوثيين وبعض الجماعات في العراق، كتلة إقليمية استراتيجية منسقة تتقاسم التطلعات إلى نظام مناهض للغرب. ويعتمد محور المقاومة على مخزونات هائلة من الصواريخ الموجهة بدقة والطائرات دون طيار الهجومية بعيدة المدى وصواريخ أرض- بحر.ويتم تأمين هذه القدرات العسكرية في أنفاق تحت الأرض.

وتمكّن المحور من خلق قواعد الاشتباك، ومعادلات الردع ووضع قواعد اللعبة. ويتمثل العمق الحقيقي لعقلية المقاومة في الصراع بين إسرائيل وحزب الله؛ حيث ينظر شعب المقاومة وقادته إلى الغزو العسكري الإسرائيلي على أنه نتيجة مرغوبة. ووصف عز الدين القسام، المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة أن "احتمال غزو الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة مثير للضحك". وذكر "أن تسعة أعشار جيش القسام ينتظرون هذه المواجهة بفارغ الصبر".

وفي أواخر أغسطس الماضي، صرّح صالح العاروري، الرجل الثاني في قيادة حماس، صراحة: إن الحرب الإقليمية الحاسمة متعددة الجبهات ليست مرغوبة فحسب، بل هي ضرورة إقليمية في المدى القريب. وتوقع العاروري هزيمة غير مسبوقة لإسرائيل، كما توقع أن تتغير هويتها والنظرة إليها كطرف ضامن في المنطقة.

ويخلص الكاتب للقول بأن إسرائيل ستنخرط في تصرفات قد تتصادم مع المصالح الحيوية لأعدائها، مما يؤدي لاتساع نطاق الحرب الحالية إلى حرب إقليمية تغير تداعياتها الشرق الأوسط وإسرائيل نفسها.

المصدر: ناشيونال إنترست

 

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بوتين:بعد عام 2014 بذلت روسيا كل ما في وسعها لحل النزاع الأوكراني سلميا لكن الغرب لم يسمح بإتمام ذلك