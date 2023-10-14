لا تقحموا كوريا الشمالية في صراع الشرق الأوسط!

بعض "أشباه الخبراء العسكريين" يخططون لإقحام كوريا الشمالية بالصراع الأخير بين إسرائيل وحماس بالافتراء، فماذا يقول تيجون كانغ في راديو آسيا الحرة؟

تكهّن بعض الخبراء العسكريين أن حركة حماس استخدمت ذخائر كورية شمالية في هجومها المفاجئ على إسرائيل. لكن بيونغ يانغ سرعان ما نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. ونفي محلل الشؤون الدولية، ري كوانج سونج، في مقال نشرته نيويورك تايمز: إن أبواق الولايات المتحدة وأشباه الخبراء العسكريين ينشرون أساطير غير صحيحة، مفادها أن أسلحة كورية شمالية استخدمت في الهجوم على إسرائيل.

واستنكر كوانج سونج ادّعاءات الولايات المتحدة قائلا: إن ما لا يمكن التغاضي عنه هو حملة التشهير الخبيثة ضدنا لربطنا بالصراع الأخير في الشرق الأوسط. وقد تم نشر مقطع فيديو من حساب X War Noir يظهر أحد المقاتلين يلوّح بصاروخ شديد الانفجار من طراز F-7 مصنوع في كوريا الشمالية وتم تصديره سابقا إلى الشرق الأوسط.

وزعم ضابط المخابرات السابق في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، بروس إي بيكتول جونيور، إن السوريين يتعاملون مع حزب الله، وحزب الله يتعامل مع حماس. وربما تم تهريب هذه الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس.

ويختم الكاتب بأن كوريا الشمالية انتقدت إسرائيل وحمّلتها المسؤولية عن دائرة العنف الأخيرة نتيجة أعمالها الإجرامية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: إذاعة آسيا الحرة

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