يدعون البيت الأبيض إلى إلغاء التنازلات المقدمة لإيران

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الفرص التي تمنحها الحرب الحالية في فلسطين لمطالبة إدارة بايدن بتشديد الضغط على إيران.

وجاء في المقال: مطلوب من إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الانسحاب الكامل من جميع الاتفاقيات المبرمة سابقًا مع إيران. فقد دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البيت الأبيض إلى إعادة تجميد الأموال التي تم الإفراج عنها مؤخرا، كجزء من صفقة تبادل السجناء. ويرجع السبب إلى تكهنات بأن طهران شاركت في الإعداد لهجوم السبت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل. لكن الاستخبارات الأمريكية تحامي حتى الآن عن القيادة الإيرانية، قائلة إنها لم تكن على علم بخطط الهجوم.

وقد حاول بايدن استعراض حزمه وصلابته تجاه إيران، وتحدث عن استعداده لسيناريوهات القوة في المنطقة.

ومع ذلك، حاول ممثلو مجتمع الاستخبارات الأمريكي تغيير النظرية حول مسؤولية إيران. ونشر عدد من الصحف والمواقع الغربية، نقلاً عن مصادر في أجهزة المخابرات الأمريكية، تقويمات أولية، تفيد بأن قيادة الجمهورية الإسلامية لم تكن على علم بحجم وتوقيت الغزو البري لإسرائيل، الذي نظمته حركة حماس المتطرفة. وبحسبهم، فإن السلطات الإيرانية تفاجأت بما حدث. ومع ذلك، يعمل مجتمع الاستخبارات الأمريكي على العثور على أدلة إضافية على عدم تورط الجمهورية الإسلامية وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص في نظامها لديهم فكرة واضحة إلى حد ما عما كان سيحدث.

إيران نفسها تحاول تصوير الوضع على أنه نتيجة لسياسات إسرائيل وإجراءاتها.

وتقول مصادر بوليتيكو إن عدم الاستقرار هذا يجبر المسؤولين الأمريكيين على أخذ سيناريو تهاجم فيه إيران القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط بعين الاعتبار. ومع ذلك، ففي الوقت الحالي، يتركز اهتمام البنتاغون العملياتي كله على ما يحدث بين قطاع غزة وإسرائيل.

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