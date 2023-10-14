ضابط وحدات خاصة إسرائيلي سابق يوضح أسباب نجاح حماس

تحت العنوان أعلاه، كتبت مارينا بيرفوزكينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول العلل التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي.

وجاء في المقال: تم تشكيل "مجلس وزراء حربي" في إسرائيل. فعلى خلفية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اتحدت الحكومة والمعارضة واتخذت قرار القضاء الكلي على مسلحي حماس. يبدو أن العملية البرية في غزة أصبحت أمراً لا مفر منه. تحدثنا عن تطورات الوضع في المنطقة مع أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب، ومؤلف كتب عن الإرهاب الدولي، ألكسندر براس، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

ما هو تقويمك لما حدث يوم 7 أكتوبر في إسرائيل؟

كارثة على المستوى الوطني. وهذا عار لم يعرفه الجيش الإسرائيلي من قبل. انهارت الجبهة الجنوبية بأكملها، بين عشية وضحاها. كل ما كان من المفترض أن يمنع الإرهابيين من الدخول لم ينجح. لا نظام المراقبة ولا نظام الإنذار ولا الحواجز التي أُنفقت عليها المليارات.

وجدت المنطقة العسكرية الجنوبية بأكملها تقريبًا نفسها بلا جنود. تم إرسال جميع الوحدات إلى يهودا والسامرة، وتُركت حدود البلاد الجنوبية دون غطاء.. كانت المنطقة القريبة من قطاع غزة تعد هادئة في الآونة الأخيرة.

ما الذي جرى حتى أُخذتْ إسرائيل على حين غرة؟

الجيش الإسرائيلي هو بلا شك أحد أقوى الجيوش في العالم وأكثرها احترافية. ولكن في الوقت نفسه، من الضروري ملاحظة الافتقار المزمن إلى الانضباط العسكري الأساسي، والإهمال الإجرامي على جميع مستويات القيادة، والموقف السطحي من المشاكل الخطيرة، والتلاعب الصريح بالحقائق غير المريحة. ولم يتم استيعاب الدروس من الحروب والعمليات الماضية.

لا يوجد تقليد في الثقافة العسكرية الإسرائيلية لتقويم الإخفاقات بشكل احترافي واستخلاص العبر منها. وكان عمل لجان الدولة التي كان من المفترض أن تحلل الإخفاقات سطحيا. الجنرالات الإسرائيليون نفسهم لاحظوا ذلك.

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