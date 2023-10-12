إسرائيل تجمع قبضتها لعملية برية في غزة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن مناقشة حكومة نتنياهو فتح معابر قبل مباشرة عمليتها البرية ضد غزة.

وجاء في المقال: تستعد إسرائيل لعملية برية في قطاع غزة، ردًا على هجوم حماس الإرهابي. ويتفاوض ممثلو الإدارات المعنية في البلاد مع وسطاء تمثلهم الولايات المتحدة ومصر بشأن فتح ممرات إنسانية لسكان القطاع الفلسطيني.

تدمير البنية التحتية الفلسطينية العسكرية، بالنسبة لأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو مهمة ذات أولوية.

ويسبب احتمال الاحتكاك مع حزب الله اللبناني، وهو شريك للفصائل الفلسطينية المسلحة، صداعًا منفصلا لإسرائيل، وتعمل تل أبيب على اتخاذ تدابير الرد. يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف المناطق الجنوبية من لبنان، حيث معاقل حزب الله. وهذا يتطلب اهتماما عملياتيًا خاصا.

حول ذلك، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" إن نية الجيش الإسرائيلي حل المشاكل على الحدود الشمالية، بشكل وقائي، أمر مفهوم". وأشار إلى أن "أسلوب الردع الشائع هو رسم خطوط حمراء واضحة والرد السريع والصارم إذا تم تجاوزها: وقد نجح هذا الأسلوب لعقود من الزمن، مع كل من حزب الله وإيران. ولكن الظروف الآن مختلفة. ومع أن حزب الله، ربما، أراد الاكتفاء بمشاركة رمزية، راسمًا حدودا لدوره، إلا أن ذلك سيكون الآن أكثر صعوبة: فقد تعرضت بنيته التحتية للهجوم". ووصف سماغين ذلك بأنه يفتح الأفق على دورة من العنف لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.

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