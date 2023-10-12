الولايات المتحدة لا تستطيع مساعدة إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد" مستندا إلى رأي الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، حول عجز واشنطن عن سد حاجة أوكرانيا وإسرائيل إلى السلاح في الوقت نفسه.

وجاء في المقال: أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الربط بين دعمها لإسرائيل وأوكرانيا. تشير تقارير "إن بي سي"، إلى أن المبادرة ستتغلب على انتقادات الجمهوريين في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين الذين يعارضون دعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف: "احتمال اعتماد حزمة مساعدات واحدة لإسرائيل وأوكرانيا أمر واقعي تماماً. وهذا من شأنه أن يصبح نوعا من التسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول إمكانية ضخ أموال أكبر إلى القوات المسلحة الأوكرانية. لكنني لا أستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاقات على الورق فقط".



“في الواقع، سيكون العمل مع كل من أوكرانيا وإسرائيل في وقت واحد أمرًا صعبًا للغاية. تخاطر الولايات المتحدة بمواجهة موقف، يتعين عليها فيه اختيار الأولوية الأهم للمساعدات. واسمحوا لي أن أذكركم بأن جزءًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف من احتياطيات واشنطن قد تم استخدامها بالفعل لدعم مكتب زيلينسكي".

"بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا البلدين بحاجة ماسة إلى صواريخ الدفاع الجوي. وهذه مساعدة بالغة الأهمية، ولا يمكن تحقيقها بنصف تدابير. وقد أعلنت تل أبيب عن حاجتها إلى توريد الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي. سيكون من الصعب رفض طلبها، وفي هذه الحالة لن تتلقى أوكرانيا الدعم الكافي".

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