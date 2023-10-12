أثر تركي في الحرب الإسرائيلية

كتبت مارينا بيريفوزكينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الدول التي قد تكون سلّحت حماس ودفعتها إلى مهاجمة إسرائيل.

وجاء في المقال: من يقف وراء عدوان حماس على إسرائيل، وهل من الممكن أن تتدخل دول أخرى في الصراع، وهل يصبح ما يجري مقدمة لحرب عالمية ثالثة؟ هذه الأسئلة طرحناها على المستشرقة والمتخصصة في الشأن الإيراني كارين غيفورغيان.

من برأيك يقف وراء الأحداث في إسرائيل وغزة؟

لا علاقة مباشرة لإيران بها. على الرغم من أنها تفرك يديها، وهذا أمر مفهوم. لكن إيران لن تتدخل في هذا الأمر. هذا رأيي. إيران لديها هموم أخرى، ولا حاجة بها للمشاركة في ذلك. هناك جهات فاعلة أخرى على استعداد للعمل.

حماس نفسها "إخوان مسلمون". الرعاة الرئيسيون لجماعة الإخوان المسلمين، تركيا وقطر. وهذه الجماعة مقربة من الرئيس التركي أردوغان. ولم يكن لدى إيران أي قدرات لوجستية لتزويد حماس بالأسلحة في قطاع غزة. بينما تسيّر تركيا منذ العام 2016 قوافل إلى قطاع غزة، بالاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية. لذلك، إذا تم إدخال شيء إلى هناك، فإن تركيا هي من أدخلته.

ولكن لماذا تحتاج تركيا إلى كل هذا، فهي في نهاية المطاف شريكة إسرائيل؟

لديها سببها الخاص: إنها تريد انتزاع حقل غاز ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط ​​من إسرائيل. هذا أولا؛ وثانيا، لدى تركيا عقيدة جديدة "الوطن الأزرق"، تنطوي على توسيع مساحة سيطرتها على المياه.

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