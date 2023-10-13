تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول مصدر السلاح الأمريكي الذي تستخدمه حماس.

وجاء في المقال: لم يستبعدوا في الولايات المتحدة أن تكون أوكرانيا قد نقلت أسلحة إلى حركة حماس الفلسطينية. غردت عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين حول هذا الموضوع. وأشارت إلى أن واشنطن بحاجة إلى العمل مع تل أبيب لتتبع الأرقام التسلسلية لأي أسلحة أمريكية يستخدمها الفلسطينيون.

وأوكرانيا بدورها تحاول تبرئة نفسها، مقدّمًا، من وقوع الأسلحة في أيدي الفلسطينيين. فقالت مديرية المخابرات العامة في البلاد إن روسيا نقلت أسلحة تم الاستيلاء عليها مصنوعة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى مقاتلي حماس من أجل تشويه سمعة إدارة زيلينسكي.

وفي الصدد، قال الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "ناتيف"، ياكوف كيدمي:

أما بالنسبة للأسلحة الأمريكية، فمن الممكن أن تقع في أيدي مقاتلي حماس بعدة طرق، لأن العديد من الدول، بما في ذلك تركيا وإيران، تتاجر بالأسلحة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لدى المسلحين الفرصة لشرائها في السوق السوداء. ويمكن أن تكون أوكرانيا أيضًا مصدرًا للإمدادات. العديد من الأوليغارشيين المحليين المرتبطين بوزارة الدفاع يبيعون المساعدات الأجنبية، بما في ذلك للمنظمات الإرهابية".

ولكن حتى "إذا تبين أن الأسلحة الأمريكية لحماس أرسلت من أوكرانيا، فلن تكون هناك عواقب على قيادتها. فلا يمكن أن يتبع ذلك رد دبلوماسي إلا إذا تم إثبات وجود عمليات تسليم مقصودة. مكتب زيلينسكي بدوره يمكنه دائمًا إلقاء اللوم على المجرمين والأوليغارشيين من أجل تجنب العقاب".

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