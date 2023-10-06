تحت العنوان أعلاه، كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو"، حول رأفة الجنود الروس بأسراهم الأوكرانيين.

وجاء في المقال: المراسلون العسكريون الروس يتحدثون عن استسلام جماعي للعسكريين الأوكرانيين؛ ويذكرون أن حوالي 10 آلاف جندي استسلموا استجابة لنداء إذاعة 149.200 فولغا، والتي تعمل منذ منتصف الصيف. وقد وصل العدد الإجمالي لأسرى الحرب إلى 20-25 ألف جندي.

وعلى منصة Redacted، قال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس إن المقاتلين الأوكرانيين "يُلقون الأسلحة الغربية ويستسلمون بالآلاف" باستخدام "تردد لاسلكي للطوارئ". وأشار موريس إلى أن وسائل الإعلام الغربية لا تريد بث مثل هذه اللقطات.

يستسلم الأوكرانيون بسبب اليأس، وفقدان الثقة بقادتهم، وعدم الرغبة في الموت من أجل أهداف مجهولة. وقال الأسرى الذين استسلموا بالقرب من أرتيوموفسك إنهم اضطروا للبقاء في خنادق لم يتم إخلاء جثث القتلى منها. وقد تم إرسالهم إلى هناك للاستعراض، ليسجلوا أن "الخنادق لنا".

في السابق، نادراً ما كان الضباط يستسلمون، أما الآن فقد أصبح هذا أمراً شائعاً.

في أحد مقاطع الفيديو، يروي جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسره حديثًا، كيف أخرجه الجنود الروس بأعجوبة من تحت نيرانهم. لقد "تمزقت ساقه" لكنه بقي على قيد الحياة. فقال: "لقد أخرجوني (الروس) طوال نصف يوم. تم إطلاق النار عليهم، لكن الشباب أخرجوني وأطعموني وأعطوني شيئاً للشرب وضمّدوني بشكل صحيح وأرسلوني إلى المستشفى. لذلك أرى المجد لأوكرانيا في عداد روسيا!"، قال الجندي الأوكراني، وهو يرسل تحياته إلى أقاربه.

وفي حين كان الجنود الروس في وقت سابق يجبرون الأسرى على قول هذه العبارة، فإن الأوكرانيين أنفسهم يعتقدون بذلك الآن.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب