فلسطين تعاني مزيدا من التصعيد الإسرائيلي

كتب بروخور دورينكو، في "إزفيستيا"، حول استمرار معاناة الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال، متسائلا عما إذا كان بإمكان تغيير الوضع في الواقع.

وجاء في المقال: نفذت القوات الإسرائيلية عملية في الضفة الغربية يوم 5 أكتوبر. وبحسب البيانات الرسمية، أصيب أكثر من 190 شخصا. كما وقعت إصابات في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية.

منذ وصول الائتلاف اليميني المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، أصبحت الاشتباكات بين اليهود والعرب أكثر تواترا. علاوة على ذلك، غالبًا ما يرجع ذلك إلى حقيقة أن الفلسطينيين يرون في العديد من تصرفات سلطات الدولة اليهودية استفزازا مفتوحا. وينطبق هذا بشكل خاص على المحاولات الإسرائيلية لدخول أماكن المسلمين المقدسة.

وفي الصدد، قال الباحث في قسم دراسة إسرائيل والجاليات اليهودية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي ملكونيان، لـ"إزفستيا": "تسعى القيادة اليمينية المتطرفة في إسرائيل إلى تحقيق الهدف الأكثر قابلية للفهم، وهو ضم ما أمكن من الأراضي الفلسطينية. هناك إرادة سياسية وقوة لتحقيق ذلك، ولا توجد آليات تقييدية من جانب المجتمع الدولي. لذلك، ستوسع إسرائيل، قدر الإمكان، سيادتها على أراضي فلسطين".

وقال الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، لـ "إزفستيا": "القوى اليمينية تريد التأكيد، من خلال مثل هذه التحركات، على مكانة القدس كعاصمة تاريخية لإسرائيل. فبعد كل شيء، جوهر إسرائيل هو أنها دولة يهودية حصريا".

ووفقا له، فإن التوتر والتفاقم نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل الأمد الذي لم يتم حله. إسرائيل تتمتع بدعم الولايات المتحدة والغرب بشكل عام وتواصل ضم أراض جديدة".

لكن دولغوف يرى أن التصعيد الحالي لن يؤدي إلى صراع خطير وواسع النطاق بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية المتطرفة. والسبب الرئيس هو انقسام العالم العربي بشأن القضية الفلسطينية.

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