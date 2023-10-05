صراع أوكرانيا المفتوح يعمّق الشروخ الأمريكية

أسئلة كثيرة حول مدى بقاء الصراع الأوكرانيا مفتوحا تثير حفيظة أغلبية الجمهوريين والمستقلين وتجعلهم يميلون للحد من سيل المساعدات لأوكرانيا وفق سكوت كليمنت في واشنطن بوست.

تراجع الدعم الحزبي للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا وفق مجلس شيكاغو للشؤون العالمية. وأظهر الاستطلاع، الذي ضمّ عينة عشوائية من حوالي 3200 بالغ أمريكي، تسلل الشك إلى عقول أغلبية العينة حول جدوى الاستثمار في المسألة الأوكرانية. وتأتي النتائج في لحظات حرجة تمر بها أوكرانيا من احتمال بقاء الصراع مفتوحا.

وبيّن الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة للضغط عليها بشأن بلاده أن تأييد الجمهوريين لدعم أوكرانيا لا يتجاوز 50%، بينما لم يتغير كثيرا بالنسبة للديمقراطيين بنسية 77%.

أما عن سؤال يتعلق بجدوى المساعدات لأوكرانيا فقد أجاب 6 من 10 جمهوريين أنها غير مجدية. وانقسم المستقلون بالتساوي حول هذه المسألة. وبشكل عام عبّر 40% من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تقدّم أكثر مما ينبغي. بينما أكّد 66% أن الولايات المتحدة قدّمت أكثر من غيرها وأن على حلفائها أن يتشاركوا معها المسؤولية بالتساوي.

المصدر: واشنطن بوست

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