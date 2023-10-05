كتبت أولغا نيكيتينا، في "فزغلياد"، حول استعدادات أوكرانية جدية لشن هجوم جديد خطير.

وجاء في المقال: قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوميين الأوكرانيين حشدوا بالقرب من الجزء الجنوبي من جبهة دونيتسك، قوات احتياطية. وفي غضون خمسة إلى سبعة أيام، تستعد القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بخطوات في هذا الاتجاه.

وقال مؤسس موقع " Military Russia "، دميتري كورنييف، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستؤجل على الأرجح العمليات الهجومية الكبرى حتى الشتاء حتى تستطيع الأرض المتجمدة الصمود تحت المركبات المدرعة، أو حتى الربيع. بحلول ذلك الوقت، وفقًا له، سيكون نظام كييف قادرًا على "إعادة تجميع" وحدات الدبابات وشن هجوم جديد.

ويرى كورنييف أن أوكرانيا مستمرة في تجميع الذخائر عالية الدقة، بما في ذلك أنظمة GLSDB لنظام HIMARS، وصواريخ كروز التي تطلق من الجو. وفي رأيه، فإن أنظمة ATACMS العملياتية والتكتيكية التي تستعد واشنطن لتزويدها بها ستلعب دورًا مهمًا. وقال، لوكالة ريا نوفوستي: "هذه منظومة جديد بالنسبة لنا. وريثما نطور طريقة لمواجهتها، قد يكتسب العدو تفوقا موضعيًا، ولكن ليس حاسما".

كما لفت كورنييف الانتباه إلى حقيقة أن إحدى الابتكارات العسكرية البارزة من الجانب الأوكراني كانت الزوارق البحرية المسيرة. ومع أن الجيش الروسي يعرف كيف يواجهها بأسلحة ضاربة، لكن "المسألة في الكم"، فـ "إذا تمكنا من صد هجوم بـ10-15 زورق مسيّر، فهل سنتمكن من التصدي لـ30؟ وماذا إذا بلغ عددها الخمسين؟".

وعبّر عن خشيته من أن توقف مثل هذه الهجمات ليس صدفة. فمن غير المستبعد أن الجانب الأوكراني يجمع الموارد اللازمة لشن هجوم ضخم.

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