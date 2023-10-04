تحسين العلاقات بين أمريكا وكوريا الشمالية أصبح ضرورة

لا أحد يتوقع أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، ناهيك عن إمكانية زيادتها. فماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل وفق فرانك أوم في ناشيونال إنترست؟

إن كل المعطيات الحالية تشير إلى أن كوريا الشمالية لن تنزع سلاحها النووي على المدى البعيد. ويمكن أن نعزو ذلك للعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتهديد المستمر بهجوم نووي أمريكي. إضافة إلى الهيبة التي توفرها الأسلحة النووية للدول التي تمتلكها وعددها لا يتجاوز تسع دول في العالم.

ولكن ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لتخفيف التوتر وسوء التواصل وضمان عدم نشوب حرب نووية؟

إن الجواب على هذا السؤال لا يعني بالضرورة معاهدة سلام بين البلدين. وربما تكون العلاقات الدبلوماسية حلا جيدا لتخفيف التوتر. فقد تعايش البلدان بسلام بين عامي 1994 و 2008، وتشاركا دبلوماسيا، كما عمل ضباط الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع ضباط الجيش الكوري الشمالي لاستعادة بقايا أفراد الخدمة الأمريكية من الحرب الكورية بين 1996 و 2005. وقام أعضاء من الكونغرس بزيارة كوريا الشمالية وتم تنفيذ بعض المشاريع الإنسانية.

وبعد انقطاع العلاقات زادت كوريا الشمالية من تجاربها الصاروخية؛ فبعد أن كانت تجربة واحدة في العام بين عامي 1994 و 2002 ارتفع عدد التجارب إلى 69 تجربة في عام 2022 على سبيل المثال. والوضع اليوم مختلف بسبب امتلاك كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

وهذا برأي الكاتب مؤشر كبير على ضرورة تحسين العلاقات والحوار بين البلدين. لكن هذا يتطلب تحولا شجاعا من جانب إحدى الحكومتين أو كلتيهما، مع استمرار المطالبة بنزع السلاح النووي.

المصدر: ناشيونال إنترست

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