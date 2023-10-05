تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الهدف من المحاولة الهجومية التي يستعد الجيش الأوكراني لتنفيذها في أكتوبر الجاري.

وجاء في المقال: في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية للمرة الأخيرة، قبل بداية أوحال الخريف، احتلال موطئ قدم في اتجاه زابوروجيه. ومن أجل ذلك يحشدون دبابات أبرامز الأمريكية ومركبات المشاة القتالية برادلي في مواقع المعارك القادمة.

لقد توصل المحللون العسكريون إلى هذا الاستنتاج من خلال تلخيص البيانات المتعلقة بإعادة انتشار وحدات الجيش الأوكراني.

ووفقا للخبير العسكري يوري كنوتوف، يجري على أرض الواقع الإعداد لعملية برية، وسيتم تنفيذها بدرجة عالية من الاحتمال.

وفي الوقت نفسه، يرى كنوتوف أن القوات المسلحة الأوكرانية ستلجأ مرة أخرى إلى تكتيك "الهجوم بلحم" المجندين، بالتناوب مع هجمات تنفذها الطائرات الهجومية المحترفة.

ومن المتوقع أن تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية المرحلة التالية من الهجوم البري لاحتلال توكماك وباخموت وكريمينايا، في موعد أقصاه نوفمبر.

تقوم كييف بنقل الأفراد والمعدات جزئيًا إلى اتجاه زابوروجيه والجزء الرئيس في اتجاه يوجنودونيتسك.

قد تكون العلامة الأولى لبدء الهجوم هجمات واسعة النطاق على مواقنا الخلفية القريبة، وعلى شبه جزيرة القرم. قد تتعرض المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، وكذلك المنشآت المدنية، للهجوم أولاً.

وقال كنوتوف: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والقيادة العسكرية البريطانية والفرنسية زاروا أوكرانيا مؤخرًا. وجرى الحديث عن مواصلة "الهجوم المضاد". يجري الإعداد للهجوم في اتجاهات أوريكوفسكي ويوجنودونيتسك وأرتيموفسكي. احتمال استمرار الهجوم المضاد مرتفع للغاية".

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