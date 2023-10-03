فكر ترامب يتسلل إلى السياسيين البريطانيين

يتأثر السياسيون البريطانيون بآراء ترامب حول دعم أوكرانيا بالسلاح والمال. فهل يفتر عزم بريطانيا وتتراجع عن الدعم اللامحدود؟ غابي هنسليف تجيب في الغارديان.

سيدخل الشتاء الثاني الذي لا نجرؤ فيه على تشغيل التدفئة المركزية. وما سلّم به الأوروبيون في اندفاعهم لدعم أوكرانيا هو اعتقادهم بأن أوكرانيا الشجاعة ستنتصر كما في معركة ديفيد ضد جالوت. لكن ضمن الواقع الحالي: هل أوروبا مستعدة لحرب استنزاف قد تمتد لعقود؟

إن هذه اللحظات هي الأشد خطورة على أوكرانيا التي يخوض جنودها هجوما عسكريا حاسما، ويواجه مدنيوها شتاء قاسيا آخر. وتظهر علامات التعثر المثيرة للقلق من رفض الجمهوريين في الكونغرس التوقيع على حزمة المساعدات التي أقرها بايدن. ويأتي الفوز في سلوفاكيا للنخبة المؤيدة لروسيا ليفاقم الخطر. أما في بريطانيا فهناك صقر اقتصادي يضغط على ريشي سوناك لمراقبة كل قرش لتنفيذ التخفيضات الضريبية.

والسياسيون البريطانيون قلقون جدا من توجهات الجمهوريين الصارمة واحتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية. وأتى تعبير ترامب عن رأيه في المساعدات لأوكرانيا صاعقا حين قال: ليس لدينا ذخيرة لأنفسنا حاليا. ويبدو أن رأي ترامب تسلل إلى نفوس السياسيين البريطانيين وتبنى قسم منهم هذا التوجه.

ويتم الترويج الآن لفكرة أن المساعدات الخيرية يجب أن تبدأ من الداخل. والمعضلة التي ترهق كاهل الأوروبيين هو أنهم لا يريدون المخاطرة بحياة قواتهم، لكن مقابل ذلك عليهم إبقاء دفتر شيكاتهم مفتوحا. وإذا بقي هذا الدفتر مفتوحا فالتخفيضات الضريبية لن تعود ممكنة. فعلى ماذا سيكون الرهان في الاختيار؟

المصدر: الغارديان

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