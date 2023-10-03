العملية الإرهابية في أنقرة تدفع أردوغان إلى حملة عسكرية جديدة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول المفارقة بين الهدف من العملية الإرهابية ونتائجها المرتقبة.

وجاء في المقال: كثفت القوات المسلحة التركية هجماتها على مواقع حزب العمال الكردستاني اليساري المتطرف في العراق بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى لوزارة الداخلية في أنقرة. وقد أعلن أحد فروع حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن العملية، قائلاً إنها رسالة إلى القيادة التركية لوقف عملياتها عبر الحدود. ولكن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها أنقرة أثارت ردة فعل سلبية في بغداد.

وفي الصدد، قال الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري لوكيانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بالطبع، ستحاول النخبة الحاكمة في تركيا، ممثلة بالرئيس أردوغان، وجميع أحزاب الطيف اليميني، في الائتلاف الحكومي وفي المعارضة البرلمانية وغير البرلمانية، الاستفادة القصوى من الهجوم من أجل "خلق السياق الدعائي والإعلامي اللازم والترويج لفكرة الحل الجذري والقوي للمسألة الكردية".

ووفقا للوكيانوف، قد ينطوي ذلك، إن لم يكن على عملية جديدة واسعة النطاق على الحدود مع العراق وسوريا، فعلى الأقل على توجيه ضربات عسكرية خطيرة على أراضي الدولتين الجارتين.

وأضاف: "لكن أردوغان، بهذا المعنى، سياسي ذو خبرة ويفهم جيدًا أنه يجب عليه التصرف فقط عندما يكون ذلك مفيدًا له، أي في ظل الشروط التي يضعها هو، وألا يكون رهينة للظروف.. يمكن القول إنه إذا نُفذت عملية جديدة، فيجب أن تبدأ عندما تكون القيادة التركية جاهزة لها اقتصاديًا وسياسيًا وإعلاميًا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب