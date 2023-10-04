تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن وجود عملاء كبار لموسكو في الجيش الأوكراني يزودون روسيا بإحداثيات الأهداف المهمة.

وجاء في المقال: أشار المحللون إلى وجود "ركود عملياتي" على خط التماس القتالي. وفي الوقت نفسه، تُظهر القوات الروسية، كل يوم، نتائج رفيعة المستوى في قدراتها التقنية، وخاصة في تنفيذ ضربات عن بعد لأهداف العدو.

تشعر القوات المسلحة الأوكرانية بالارتباك بسبب الزيادة المضطردة في عدد الطائرات الروسية المسيرة من طراز Geran-2 التي تحلق فوق المنشآت العسكرية. هناك المزيد من الطائرات المسيرة، وقد أصبح اعتراضها أكثر صعوبة. ففي شهر سبتمبر، بحسب تقديرات العدو، حلقت 503 طائرة مسيرة في اتجاهه. وطوال شهر يونيو بأكمله كان هناك فقط 197 طائرة وصلت إليه، وفي يوليو 246، وفي أغسطس 167. هناك قفزة كمية.

مؤخراً، أفادت وزارة الدفاع بتدمير مستودعات صواريخ ستورم شادو وسكالب البريطانية والفرنسية. هل عملت استخباراتنا بشكل جيد؟

عن هذا السؤال أجاب الخبير العسكري أندريه كلينتسيفيتش، بالقول:

لقد تمكنا من نشر شبكة جدية من ضباط الاستخبارات على الأرض، يحددون مواقع القوات المسلحة الأوكرانية اتي يجب استهدافها. تمكنا من تجنيد ضباط أوكرانيين رفيعي المستوى يدركون أن أيام نظام كييف معدودة ويريدون ضمان مستقبلهم، لذلك يتعاونون معنا، ويزودوننا بإحداثيات المواقع الرئيسية والمستودعات وما إلى ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري الاستفادة من استطلاع الأقمار الصناعية. فبمساعدتها، يمكن لطائراتنا الاستطلاعية المسيرة أن تطير على عمق كافٍ خلف خطوط العدو.

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