كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهمية مصانع الدفاع التي ما زالت تعمل وفق معايير حلف وارسو في سلوفاكيا.

وجاء في المقال: فاز حزب السياسي الموالي لروسيا، روبرت فيكو، (SMER)، في الانتخابات البرلمانية المبكرة في سلوفاكيا. ويُطلق على رئيس الوزراء السابق فيكو الفائز في الانتخابات الأخيرة لقب "مثير المشاكل للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وفي الصدد، قال الباحث السياسي، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، مارات بشيروف: "سلوفاكيا جزء من الدولة التي كانت تسمى تشيكوسلوفاكيا. وهي خلاف جمهورية التشيك، كانت دائمًا أكثر ولاءً للثقافة الروسية. وفي سلوفاكيا بقي كل الإنتاج الصناعي ومجمع بناء الآلات تقريبًا. تتركز هناك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري التي تعمل وفقًا لمعايير حلف وارسو، أي، وفقا لمعاييرنا. بينما جمهورية التشيك إلى حد كبير بلد سياحي.

ومن الجدير بالذكر أن سلوفاكيا كانت أول دولة في الناتو ترسل طائرات مقاتلة إلى كييف. كما تم سحب نظام الدفاع الجوي S-300 من الخدمة وإرساله للقوات المسلحة الأوكرانية. ووعد روبرت فيكو "بعدم إعطاء كييف رصاصة واحدة".

و"بناء على ذلك فإن هذا يشكل تهديدا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وهذا يعني ظهور دولة أخرى، على الأقل محايدة بالنسبة لروسيا، بالإضافة إلى المجر وصربيا. إن ظهور مثل هذا المركز يفكك وحدة الاتحاد الأوروبي، ببطء، تجاه الأحداث الجارية في أوكرانيا".

وأشار بشيروف إلى أن هناك عدة انتخابات ستجري في أوروبا هذا العام والعام المقبل. وحتى الآن فإن شعبية الزعماء الحاليين للدول مثيرة للقلق للغاية بالنسبة لهم.

وختم بالقول: "بدأ السكان يتعبون. وما قاله روبرت فيكو من أن العقوبات تدمر اقتصادهم ولا تدمر الاقتصاد الروسي على الإطلاق، ونحن بحاجة إلى التوقف عن القيام بذلك، اتجاه يترسخ في أذهان العديد من الناخبين الأوروبيين".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب