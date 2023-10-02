الاتحاد الأوروبي يفتح جبهة جديدة ضد صناعة الدفاع الإيرانية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول السعي إلى حرمان طهران من قدراتها على تصنيع طائرات مسيرة.

وجاء في المقال: تعمل دول الاتحاد الأوروبي على تشديد معركتها ضد قنوات تصدير المنتجات الدفاعية الإيرانية. وبحسب مصادر إعلامية غربية، كثفت بروكسل مؤخرا اتصالاتها بهذا الشأن مع واشنطن. ويعود السبب إلى الشكوك في أن المكونات الأجنبية تُستخدم في نهاية المطاف في صناعة الطائرات الإيرانية المسيرة. ووفقا لأوكرانيا، يجري استخدام هذه الطائرات في منطقة العملية الروسية العسكرية الخاصة. وعلى هذه الخلفية، أرسلت كييف طلباً إلى دول مجموعة السبع لتزويدها بأسلحة قادرة على حرمان طهران من طاقتها الإنتاجية.

تستغل إيران نفسها المخاوف الغربية بشأن المسيّرات في حملة دعائية منذ العام الماضي، وتؤكد أن قنوات التصدير الخاصة بها آخذة في النمو، ولكنها في الوقت نفسه تتجنب تقديم أي توضيحات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في فبراير، إن طهران "تجري محادثات مع ما لا يقل عن 50 دولة مختلفة بشأن بيع أسلحة متقدمة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة". وبدوره، انتهى التدقيق الأمريكي إلى أن طهران، رغم المشاكل التقنية والتجارية الناجمة عن العقوبات الغربية الصارمة، تحافظ على أداء طائراتها المسيرة "على مستوى المنافسين، بل وأفضل في بعض النواحي".

يبدو أن حملة الضغط الحالية على صناعة الدفاع الإيرانية ستنطلق بشكل غير مباشر من الملف "النووي"، الذي، تحدثت منشورات شرق أوسطية، عن استعداد واشنطن وطهران لمناقشته بشكل مباشر في المستقبل القريب.

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