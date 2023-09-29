تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بافيرين، في "فزغلياد"، حول الشروط الخانقة التي تفرضها واشنطن على كييف للاستمرار في تمويلها.

وجاء في المقال: واشنطن تعاني من نفاد الأموال المخصصة للجيش الأوكراني. فبدلاً من مبلغ 24 مليار دولار الذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنذاراً نهائياً. حدد الأمريكيون موعدًا نهائيًا، وبعد ذلك ستجف المساعدة المقدمة لأوكرانيا تمامًا إذا لم تستوف كييف عددًا من الشروط غير السارة للغاية بالنسبة لها.

الولايات المتحدة تطلب الكثير:

تعزيز NABU (الهيكل الذي أنشأه الأمريكيون في أوكرانيا "لمكافحة الفساد") والسماح له بالاستماع إلى محادثات المسؤولين؛ إضعاف جهاز الأمن الأوكراني، الذي يسيطر عليه الرئيس فلاديمير زيلينسكي والذي يتمتع في الوقت الحالي بصلاحيات مطلقة؛ جعل نظام المشتريات العسكرية يتماشى مع معايير الناتو بحيث يكون هناك أقل قدر من السرقة؛ اعتماد أسعار السوق للغاز والكهرباء من أجل تحميل تكاليف هذا الجزء من دعم الحياة في أوكرانيا مباشرة لسكانها.

هذه ليست كل قائمة المطالب التي تسببت في ارتباك بين النخبة السياسية الأوكرانية. الشيء الرئيس الذي لفت انتباه الجميع هو أن الولايات المتحدة تجعل المزيد من الدعم المالي مشروطًا بتنفيذ هذه الإصلاحات وتعطي موعدًا نهائيًا واضحًا: 18 شهرًا.

شيء من هذا القبيل كان ينبغي توقعه منذ وقت طويل.

أولاً، بسبب مطالب الكونغرس بزيادة شفافية الإنفاق على أوكرانيا وكفاءة إنفاقها، وهو ما يشكل جزءاً من التسوية المستقبلية بشأن الميزانية؛

ثانيًا، بسبب أهواء زيلينسكي وعناده، الذي من الواضح أنه حاز "النجومية" ويحاول تحميل الغرب مسؤولية إخفاقاته؛

ثالثا، لم تتخل واشنطن وبروكسل بعد عن فكرة جعل أوكرانيا أقل فسادا وأكثر قابلية للإدارة. على الأقل، ستكون تكلفة تمويلها أقل.

في غضون عام ونصف، من المرجح أن يعثروا على الأموال إذا كان بقي الديمقراطيون في البيت الأبيض، وبقيت السلطات الأوكرانية في أكبر مدن أوكرانيا. الأمريكيون لديهم القدرة على تغيير الأمر الأول بالانتخابات، والجيش الروسي في أوكرانيا قادر على تغيير الأمر الثاني بالقوة.

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