كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن مصير القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا على خلفية سعي حكومة باشينيان إلى تخريب العلاقات مع موسكو.

وجاء في المقال: قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يقنع أرمينيا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ووفقا لها، فإن واشنطن وبروكسل تحاولان، بالإضافة إلى مغادرة يريفان منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إقناع السلطات الأرمينية بتعزيز التعاون مع الناتو وإعادة توجيه التعاون العسكري التقني نحوه. وإذا تحقق مثل هذا السيناريو، فإن مسألة وجود القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في أرمينيا سوف تطرح.

ولكن المحلل العسكري يوري ليامين مقتنع بأن مغادرة القوة الروسية سيكون له في المقام الأول تأثير سلبي على أرمينيا نفسها.

وقال: "يبدو أن باشينيان يظن أن بمقدوره الحصول على ضمانات أمنية من فرنسا والولايات المتحدة، فضلا عن إبرام معاهدة سلام مع أذربيجان، لأن مشكلة ناغورني قره باغ لم تعد موجودة في الواقع. لقد أصبح الإقليم بالكامل تحت سلطة باكو، ووافق باشينيان على ذلك".

"بالطبع يمكنه أن يأمل في كل هذا. ولكن هناك سيناريو آخر أقل متعة بالنسبة له. على سبيل المثال، في حال عدم رضى أذربيجان وتركيا عن الوضع في ناغورني قره باغ ومحاولتهما ممارسة مزيد من الضغط على يريفان ورسم ممر يعبر جنوب أرمينيا. وإذا بدأت الأحداث تتطور بهذه الطريقة، فإن قدرة أرمينيا على حل هذه المشكلة دون مساعدة روسيا سؤال كبير.

علاوة على ذلك، كما أفهم، فإن باشينيان، في محاولته حشد دعم الولايات المتحدة وفرنسا، يثير حذر إيران، التي، من حيث المبدأ، يمكن أن تعمل كحليف طبيعي لأرمينيا، لأنها تعارض بشكل قاطع تغيير وضع الحدود القائم.

إن محاولات باشينيان البحث عن حلفاء خارج منطقته، بدلاً من محاولة التوصل إلى اتفاق مع روسيا وإيران والحفاظ على علاقات ودية معهما، قد يكون لها عواقب سلبية على أرمينيا".

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