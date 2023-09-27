تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول افتضاح زيف الموقف الغربي من النازية.

وجاء في المقال: تسببت حادثة تكريم النازي الأوكراني في البرلمان الكندي في فضيحة داخل البلاد. وقد كتبت Politico عن ذلك.

كما تسبب هذا التكريم في ردة فعل دولية قوية.

وبحسب الباحث في الشؤون الأمريكية فلاديمير فاسيليف، "كشف الوضع في البرلمان الكندي عن صراع عميق للغاية في مجتمع البلاد. فهناك ارتفاع في وجهات النظر المعادية للسامية في كندا، وهو ما تعترف به السلطات نفسها. ترتكب، هناك، مئات الجرائم سنويًا على أساس كراهية اليهود. بالإضافة إلى ذلك، يتهم العديد من المواطنين إسرائيل بنشر كوفيد".

"يمكننا أيضًا أن نرى صراعًا بين الجاليات هناك، فقد نشأت تناقضات بين الأوكرانيين، الذين هم أيضًا من نسل النازيين المهاجرين، وبين الجالية اليهودية. وقد شكل الوضع في البرلمان القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير.

بالإضافة إلى ذلك، نستطيع القول بثقة إن كندا ركزت بشكل غير مسوغ على أوكرانيا، على الرغم من أن ذلك لم يكن في مجال المصالح الاقتصادية والسياسية المباشرة لأوتاوا. وقد حدث هذا، من بين أمور أخرى، بفضل مواقف جالية أوروبا الشرقية في كندا.

ولأن ترودو سياسي ضعيف، غير قادر على إيجاد حل وسط بين القوى السياسية المختلفة، لم يفهم حساسية الموضوع فقاد كندا إلى حافة تبرئة النازية. من الجدير بالذكر أن الكنديين كانوا مقتنعين لفترة طويلة بأن النازية الأوكرانية اختراع روسي. الآن، الغرب يجني ثمار وجهة النظر هذه".

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