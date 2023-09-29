تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا عن زيادة طلعات الناتو الجوية، بدرجة غير مسبوقة، لإيجاد ثغرات تتيح مهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في المقال: بات معلومًا أن طائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي زادت عدد طلعاتها الجوية بالقرب من شبه جزيرة القرم ثلاثة أضعاف منذ بداية العام.

تتلقى أوكرانيا معظم البيانات الاستخباراتية من الأمريكيين وهياكل الناتو. صرح بذلك عضو هيئة رئاسة ضباط روسيا، الخبير العسكري، العقيد الاحتياطي أندريه غولوفاتيوك، لـ "برافدا. رو" تعليقًا على النشاط المتزايد للطيران الغربي بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ووفقا له، تقوم الولايات المتحدة بالاستطلاع الفضائي، وتقوم بولندا ورومانيا وبلغاريا وإنكلترا وعدد من الدول الأخرى بالاستطلاع الجوي والراداري.

وقال غولوفاتيوك: "لقد أصبحوا أكثر نشاطا، وهذا يثير المخاوف. أظن أن هذا يرجع إلى المحاولات الأخيرة لإيجاد ثغرات في دفاعنا الجوي من أجل ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم، بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك استهداف أسطول البحر الأسود".

وأضاف أن في دول الناتو أيضًا رجالا أذكياء، لأن هذه الدول لا تعبر الحدود الروسية، ولكنها تعمل على إيجاد مداخل. ذلك أن المواجهة المفتوحة ستبدأ إذا تم تجاوز الحدود.

وأوضح غولوفاتيوك أن "الناتو لا يفعل شيئا غير قانوني، على الرغم من أن الجميع يفهم جيدًا أن الحلف يقدم معلومات للقوات المسلحة الأوكرانية. لذلك، يوجد خط هنا، وهم لا يتجاوزون هذا الخط". فـ"

حلف شمال الأطلسي حذر ولا يريد الدخول في صراع مسلح مفتوح مع روسيا".

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