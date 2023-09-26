تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول مزيد من خسائر الجيش الأوكراني، والكلام الفارغ عن قدرته على اختراق الدفاعات الروسية.

وجاء في المقال: قامت القوات الروسية بتعطيل دبابتين سويديتين "نادرتين"، من طراز Strv 122. بحسب فوربس، قدمتهما ستوكهولم كجزء من المساعدة العسكرية لكييف. وأشارت فوربس إلى أن اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين الأوكراني "فقد، فجأة، خمس أفضل دباباته السويدية ولا يمكنه الحصول على بديل". وأشار الصحفيون إلى أن الجيش الروسي ضرب الدبابات السويدية، التي تشبه الدبابة الألمانية ليوبارد، باستخدام طائرات مسيرة. وتبين أن الأضرار التي أصابتها تقتضي إرسالها إلى بولندا لإصلاحها، الأمر الذي سيستغرق ستة أشهر على الأقل.

تعد الدبابات السويدية Strv 122 حاليًا الأفضل في الخدمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية، فهي متفوقة في الدروع على الألمانية Leopard 1A5. ومع ذلك، فإن هذا لم يحمها من الضربة عندما ظهرت لأول مرة في ساحة المعركة. انحنت الدبابات "السويدية" أمام القوة الروسية مثل أكثر من عشر "ألمانيات" سبقتها.

القوات المسلحة الأوكرانية، التي تشن هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أربعة أشهر، وتزج بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات غربية في المعركة، تراهن الآن على شبه جزيرة القرم في اتجاه خيرسون.

ومن المفترض أن الهجوم على قطاع أوريخوفسك من الجبهة، وكذلك عمليات الإنزال من البحر الأسود، قد يبدأ في وقت واحد. لم تتخل القوات المسلحة الأوكرانية عن خططها للتقدم على حدود رابوتينو-فيربوفوي في زابوروجيه.

وقد علّق الخبير العسكري العقيد الاحتياطي، غينادي أليخين، على الخطط الأوكرانية، فقال لـ"أرغومينتي إي فاكتي": " لا خيارات لدى القوات المسلحة الأوكرانية على الإطلاق، لا في زابوروجيه ولا في اتجاه أرتيوموفسك، وهذا واضح بعد المحاولات المتكررة وغير الناجحة لاختراق الدفاع الروسي. لا توجد خيارات على الإطلاق في اتجاه خيرسون، حيث بنيت خطوط دفاعية قوية، ومن المستحيل تمامًا على الجيش الأوكراني اختراقها. لقد حاولوا أيضًا من البحر، لكن الأمر انتهى بغرق جميع قوارب الإنزال، وعجزهم عن الاقتراب من الشاطئ".

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