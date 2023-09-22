عُرف الهدف الأول من مفاوضات قره باغ وأذربيجان

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الانتهاء من المسائل المبدئية في المفاوضات بين ممثلي قره باغ وأذربيجان، فما الذي بقي؟

وجاء في المقال: انتهت جولة المفاوضات حول مصير ناغورني قره باغ، التي جرت بين ممثلي أذربيجان ووفد قره باغ، في مدينة يفلاخ الأذربيجانية. ولم يعقب أي مؤتمر صحفي الاجتماع الذي عقد بدعم من قوات حفظ السلام الروسية. لكن من الواضح أنه لم يكن من الممكن حل جميع القضايا والتناقضات. وكما أفاد الجانب الأذربيجاني، أخذ ممثلو قره باغ معهم "خطة التكامل" التي قدمتها لهم أذربيجان.

لحل بعض القضايا بشكل نهائي، كما يعترف الجانب الأذربيجاني، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاجتماعات.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي أرتور أتايف: "أظن أن القضايا الأساسية قد تمت مناقشتها وحلها عمليا. وهي عدم قيام حكم ذاتي لناغورني قره باغ، وكل ما عدا ذلكمجرد تفاصيل وشكليات، وأساليب لإضفاء الطابع المحلي على السيادة. وأيًا يكن الأمر، فإن السيادة قائمة الآن بشكل ما، والمهمة الرئيسية هي قوننتها. وهذا سيتحدد عمليًا من خلال موقف الطرف الذي يملي شروطه، وهو باكو الرسمية".

كم عدد الجولات التي قد يستغرقها حل جميع المشكلات؟

حسب ظني لن تعقد مفاوضات بهذا الشكل بعد الآن. فمن المهم للنخبة السياسية في باكو أن ترى عنصر الاستسلام. هذا هو بالضبط ما يتطلعون إليه في أوساط النخبة السياسية الأذربيجانية. ربما ستجري مناقشة الوضع المستقبلي، والاتفاق على صيغة ما للحكم الذاتي.

هل أثر وجود قوات حفظ السلام الروسية بطريقة أو بأخرى على مسار المفاوضات؟

أعتقد بأن هذا عنصر حاسم، لأنهم هم الذين بادروا إلى المفاوضات.

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