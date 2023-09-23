تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ميركين، في "أوراسيا ديلي"، حول خسارة كييف لعبة استعراض عنترياتها مع وارسو.

وجاء في المقال: لقد أفسدت قضية الحبوب الصداقة الأوكرانية البولندية. وتبين أن العلاقات "الأخوية" بين البلدين مصطنعة إلى درجة أن الجميع، بمجرد ظهور الخلافات التي أثرت في مصالح النخبة الأنانية، نسوا على الفور أنهم يقاتلون "روسيا الرهيبة" ويدافعون عن قيم "العالم المتحضر".

وهكذا، فقد قارن الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي كان يعد في السابق المحامي الأول عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كييف بالرجل الغارق. وردا على سؤال حول الشكوى الأوكرانية لمنظمة التجارة العالمية، قال: "نحن نتعامل مع شخص يغرق. أي شخص اختبر ذلك يعرف أن من يغرق خطير جدا ويمكن أن يسحب من يحاول إنقاذهإلى الأعماق. هذا ما يذكرني به الوضع بين بولندا وأوكرانيا".

كما ألغى الجانب البولندي اجتماع دودا المقرر مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إن بلاده لم تعد تعطي أسلحة لأوكرانيا لأن عليها الاهتمام بجيشها.

على الأرجح، سيتم إخماد الصراع الحالي بين وارسو وكييف. فأولاً، يعتمد كلا البلدين على الولايات المتحدة، وإذا أمرت واشنطن بالسلام، فسوف يتأبطا أجندتها؛ وثانيا، أوكرانيا، باعتبارها دولة أضعف، فهي التي ستقدم تنازلات في المواجهة، ويبدو أنها سوف تسحب شكواها لمنظمة التجارة العالمية.

والأهم من ذلك أن دودا يفكر في المقام الأول في ضمان عدم فقدان أنصاره دعم المزارعين في الانتخابات المقررة في أكتوبر. لن يكون من الممكن إنشاء "بولندا العظيمة-2" في المستقبل القريب. ولهذا السبب، فهو لا يهتم بمصالح زيلينسكي. جلدك أقرب إلى جسمك. وقد يصبح هذا اتجاهًا في الغرب ويكتسب زخمًا مع تزايد الإرهاق من الحرب في المجتمع. وبما أن أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذا الاتجاه كارثي بالنسبة لنظام كييف.

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