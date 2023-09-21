قره باغ سُلّمت وأرمينيا التالية: ولم يكمل علييف المناورة بعد

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل باكو على تحويل يريفان إلى ملحق بها، وترجيح خسارة أرمينيا سيادتها على أراضيها.

وجاء في المقال: ناغورني قره باغ، وهو المشروع الوطني الأرمني الرئيس في العقود الأخيرة تم "تسميمه بشكل قاتل" مرتين: بنتيجة حرب 2020، عندما هُزمت أرمينيا وفقدت فعلياً القدرة على الدفاع عن هذه المنطقة عسكرياً؛ وعندما اعترفت يريفان الرسمية بـ ناغورني قره باغ، جزءا من أراضي أذربيجان.

منذ العام 2022، صدر هذا الاعتراف على لسان نيكول باشينيان أكثر من مرة أو مرتين.

ماذا يمكن أن يفعل علييف في مثل هذه الظروف؟ شيء واحد فقط: إكمال إنجازه الجيوسياسي فعليا، واتخاذ الخطوة الأخيرة نحو إعادة البلاد إلى حدود جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وهذا في الواقع ما يحدث الآن.

وحتى لو أطاح المتظاهرون في يريفان غدًا بباشينيان، فإن هذا لن يغير المنطق العام لتطور الأحداث.

السيطرة الأذربيجانية على قره باغ غير كافية، بالنسبة لعلييف وأردوغان الذي يقف وراءه. تريد باكو وأنقرة أن تنسى أرمينيا طموحاتها ومظالمها السابقة وتتحول إلى دولة تابعة لـ "إخوانها الأكبر الأتراك". هذا هو الهدف الأقصى.

أما الهدف الأدنى فهو إنشاء ممر عبور مضمون بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان ومنطقة ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي عبر أراضي أرمينيا. ومن الواضح أن تحقيق هذا الهدف يحوّل سيادة أرمينيا إلى مفهوم افتراضي، بل ومتوهم. باكو لا تريد فقط حقوق العبور. يريد علييف ضمان أمن هذا العبور "على الأرض".

باشينيان ليس مستعداً لذلك بعد. وكانت خطته تتمثل في مقايضة قره باغ بضمانات عدم انتهاك حرمة أراضي أرمينيا الرئيسية. وأمام يريفان فرصة للحفاظ على "خط الدفاع" هذا، بالاعتماد على دعم موسكو، ودعم الغرب، ودعم إيران. لكن علييف سيواصل الضغط. ومحاولات باشينيان إلقاء اللوم على روسيا في "خسارة قره باغ" والمشاحنات السياسية الداخلية في أرمينيا يمكن أن تعقّد الوضع وتسهّل على باكو أداء مهمتها.

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