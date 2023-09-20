تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" حول أهم العوامل التي تكبح الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وجاء في المقال: بعد فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، تجبر الولايات المتحدة زيلينسكي على تغيير استراتيجيته العسكرية بشكل جذري. فوفقاً لعدد من الخبراء العسكريين، طولبت كييف بأن تتصرف بالطريقة التي نفذتها القيادة الروسية عندما قررت التحول إلى الدفاع الاستراتيجي، من أجل استنزاف إمكانات الجيش الأوكراني الهجومية.

وفي الصدد، طرح رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن أليكسي ليونكوف، الأسئلة التالية:" هل ستؤدي مثل هذه الإجراءات من جانب كييف إلى إطالة أمد العمليات القتالية في أوكرانيا؟ وهل يمكن أن تصبح إشارة للهجوم الروسي الذي يجري الحديث عنه بصوت عالٍ أكثر فأكثر؟".

وقال: "افترضوا في أركان الناتو أن روسيا كانت ستحاول شن هجوم مضاد في الصيف. ولهذا السبب زودوا القوات الأوكرانية بالذخائر العنقودية المدفعية. فاستخدام الذخائر العنقودية في المناطق المفتوحة عندما يقوم المقاتلون بالهجوم يؤدي إلى خسائر كبيرة بين الأفراد. كان هذا رادعًا جديًا لقيادتنا عن اتخاذ قرار بشن الهجوم. والآن كلف وزير الدفاع بمهمة تكثيف تدمير جميع أنظمة المدفعية التي تستخدم هذه الذخيرة.

إننا في حاجة إلى حل هذه المشكلة. بل، حين ندمر المدفعية، نحرم العدو من إمكانية الدعم الناري أثناء هجومنا.

والطقس، وأوحال الخريف، ألن يصبح رادعًا آخر لنا؟

لا، إذا كان للطقس تأثير فلن يكون كبيرًا. الشيء الرئيس الآن هو تدمير عتاد العدو. لن يتمكن الغرب من تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بسرعة بمدفعية جديدة بالكميات المطلوبة. وعلينا أن نستفيد من هذا الوضع.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب